حقيقة امتناع الخطوط الجوية السعودية عن نقل الحجاج الإيرانيين

طهران - الوكالاتا

قال نائب المدير التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الإيرانية إن الخطوط السعودية أحجمت عن نقل الحجاج من إيران، وأكد بدء تسيير رحلات الحجاج الإيرانيين إلى مكة اعتبارا من 8 يوليو المقبل.

وأوضح الكابتن" حسن قاسمي، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن 86 ألفا و550 حاجا من إيران سيتوجهون للديار المقدسة هذا العام، فيما الخطوط السعودية أعلنت عن عدم المشاركة بنقلهم، خلافا للسنوات الماضية، حيث كانت تشارك بنسبة 50 بالمئة من عمليات النقل.

وأضاف أن السعودية طلبت من شركة "إيران أير" تسيير الرحلات بطائراتها الخاصة، دون مشاركة أية شركة طيران أخرى، حيث جرت العادة الاستعانة بشركتي "ماهان" و"قشم أير" الإيرانيتين في هذه العمليات.

وبيّن أن الخطوط الإيرانية عقدت اجتماعا مع منظمتي الحج والطيران المدني في إيران، واقترحت مشاركة "قشم أير" بنسبة 50 بالمئة بعمليات نقل الحجيج، حيث تقرر إطلاق مفاوضات بهذا الشأن.

من جهة ثانية أكد الكابتن قاسمي أنه لن تحدث أية مشاكل في تزود الطائرات الإيرانية بالوقود في المطارات السعودية، لافتا إلى أن عمليات نقل الحجيج ستتم عبر طائرات من طراز "أيرباص" عريضة البدن، من عدة مدن إيرانية.