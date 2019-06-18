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ندوة للتوعية بأهمية التأمين الزراعي في الظاهرة

الثلاثاء 18 يونيو 2019 06:39 م بتوقيت مسقط

ندوة للتوعية بأهمية التأمين الزراعي في الظاهرة

عبري - ناصر العبري

نظَّمت وزارة الزراعة والثروة السمكية -مُمثلة بالمديرية العامة للزراعة والثروة الحيوانية بمحافظة الظاهرة- ندوة حول التأمين الزراعي، تحت رعاية مدير عام الزراعة والثروة والحيوانية بالمحافظة المهندس سالم بن سعود الكندي، وبحضور مرتضى بن محمد جواد إبراهيم الجمالاني رئيس لجنة قطاع المال والتأمين بغرفة تجارة وصناعة عمان.

وتحدَّث المهندس باقر بن شعبان اللواتي مدير دائرة الدراسات والمعلومات التسويقية والاستثمارية بالمديرية العامة للتسويق والاستثمار الزراعي والحيواني، عن أهمية قطاع الزراعة بشقيه النباتي والحيواني، واهتمام الوزارة بالقطاع كونه مصدرا من المصادر الرئيسية لإنتاج الغذاء في البلاد؛ حيث تُمارس شريحة واسعة من العمانيين النشاط الزراعي في السلطنة، والغذاء المنتج من القطاع يعد المرتكز الأساسي لمنظومة الأمن الغذائي وأحد أركان التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومحورا مهما في التنويع الاقتصادي بالبلاد. وأوضح دور الوزارة في حماية القطاع الحيوي من كوارث الطبيعة والآفات الزراعية من خلال توفير الحماية وإدخال نظام التأمين الزراعي في النظام المالي الحديث للبلاد والشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ لأنَّ التأمين الزراعي يعد وسيلة من وسائل إدارة المخاطر الاستثنائية الناتجة عنها خسائر غير متوقعة قد يتكبدها المزارع رغم اتباعه الأساليب الصحيحه والسليمة، نتيجة التعرض للأنواء المناخية المختلفة من العواصف المدارية المصاحبة للرياح الشديدة والسيول الجارفة.

وتناول اللواتي التغطية التأمينية، ووثيقة التأمين لمحاصيل الخضراوات والبيوت المحمية بشكل عام، وحماية المُزَارِع العماني بشكل خاص؛ لما لهذا التأمين من أهمية في توفير الاستقرار وراحة البال للمزارع المؤمن على مزروعاته.

وتناول اللواتي تسعير أقساط التأمين الزراعي، وكيفية حساب التعويضات في حالة حدوث خسائر جراء الأنواء المناخية أو أي خطر من الأخطار المشمولة في التأمين كالعواصف والرياح الشديدة والأودية والبرَد والحرائق الناتجة عن البرق، والأمراض الوبائية الخارجة عن سيطرة المزارع. وأوضح أن التأمين في المرحلة الأولى حاليا يشمل زراعة الخضراوات والبيوت المحمية، وستشمل المرحلة الثانية قبل نهاية العام الجاري التأمين الزراعي للدواجن والمواشي، على أن تغطي المراحل اللاحقة بقية المنتجات كأشجار النخيل والفواكه، ومشاريع نحل العسل.

وفي نهاية الندوة، فُتح باب المناقشة للرد على استفسارات الحضور حول مختلف التغطيات التأمينية، ومدى استعداد فروع شركات التأمين في مختلف الولايات لتقديم التعويضات عن الأضرار.

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