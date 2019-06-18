الثلاثاء, 18 يونيو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
47 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. أخبار
  4. عرض الخبر

أمير الكويت يزور العراق لطي بعض الملفات

الثلاثاء 18 يونيو 2019 03:08 م بتوقيت مسقط

أمير الكويت يزور العراق لطي بعض الملفات

الكويت - الوكالات

يزور أمير الكويت، صباح الأحمد، غدا الأربعاء، العراق للمرة الثانية خلال فترة حكمه.

ويبحث صباح الأحمد في العراق العلاقات الثنائية بين البلدين وأبرز القضايا بالمستجدات على الساحة الإقليمية، حسب صحيفة الأنباء الكويتية.

وزار الأحمد العاصمة العراقية بغداد في 29 مارس 2012، حيث عقدت القمة العربية.

وحسب صحيفة "الأنباء"، يدشن الأمير "عهدا جديدا" أساسه طي الملفات العالقة بين البلدين.

وتأتي زيارة أمير الكويت، إلى العراق، في ظل توترات إقليمية قائمة بسبب التصعيد المستمر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

16 فبراير 2017

أمير الكويت يزور السلطنة الأسبوع المقبل

المزيد

02 سبتمبر 2018

أمير الكويت يزور واشنطن للتباحث مع ترامب

المزيد

21 نوفمبر 2017

رسالة شفهية من أمير قطر إلى أمير الكويت

المزيد

14 نوفمبر 2017

أمير الكويت يتسلم أوراق اعتماد سفيرنا في الكويت

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

السيد أسعد: افتتاح أول مصنع لإنتاج البوليمر في السلطنة يسهم في توطين الصناعات البتروكيماوية

الاقتصاد - محلي

120 ألف زائر لـ"شباب عمان 2" في مهرجان أرمادا البحري بفرنسا

المحليات - أخبار

وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي

دولي - أخبار

روزنامة استعدادات "دسمة" للمنتخبات الوطنية.. والحبسي خارج تشكيلة المنتخب

رياضة - محلي

3.5% ارتفاعا بمؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العماني

الاقتصاد - محلي

وضع حجر أساس "المحطة متكاملة الخدمات" في جامعة السلطان قابوس

المحليات - تعليم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"مواصلات" تصدر البيان رقم 3 حول "حادث دبي"

المحليات - أخبار

خليجكم يغرق أيّها الخليجيون!!

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

تطورات جديدة على الحالة المدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

غدا.. منطقة الخليج على موعد مع أعلى درجة حرارة في 2019

منوعات - من هنا وهناك

تطور الحالة المدارية في بحر العرب الى إعصار مداري

المحليات - أخبار

بالفيديو.. مصاحف في القمامة بالمدينة المنورة والسلطات السعودية تعلق

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة