أمير الكويت يزور العراق لطي بعض الملفات

الكويت - الوكالات

يزور أمير الكويت، صباح الأحمد، غدا الأربعاء، العراق للمرة الثانية خلال فترة حكمه.

ويبحث صباح الأحمد في العراق العلاقات الثنائية بين البلدين وأبرز القضايا بالمستجدات على الساحة الإقليمية، حسب صحيفة الأنباء الكويتية.

وزار الأحمد العاصمة العراقية بغداد في 29 مارس 2012، حيث عقدت القمة العربية.

وحسب صحيفة "الأنباء"، يدشن الأمير "عهدا جديدا" أساسه طي الملفات العالقة بين البلدين.

وتأتي زيارة أمير الكويت، إلى العراق، في ظل توترات إقليمية قائمة بسبب التصعيد المستمر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.