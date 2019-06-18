إيران تفكك شبكة تجسس أمريكية .. وتتهم السعودية باتباع نهج عسكري للأزمات

عواصم – الوكالات

قال مسؤول أمني إيراني كبير إن طهران كشفت في الآونة الأخيرة "شبكة تجسس إلكتروني أمريكية كبيرة" وفككتها. ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن الأمين العام لمجلس الأمن القومي الأعلى علي شمخاني قوله إنه تم القبض على عدد من عملاء وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) بفضل معلومات مُخابرات تبادلتها إيران مع حلفائها.

وذكر التليفزيون الإيراني أن طهران اتهمت منافستها الإقليمية السعودية أمس باتباع "نهج عسكري يقوم على الأزمات" في الشرق الأوسط. وقال التليفزيون الرسمي نقلا عن المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي "السعودية استنفدت ثروة شعبها ودول في المنطقة لافتقارها الفهم السليم لمتغيرات المنطقة واتباع نهج عسكري يقوم على الأزمات".

وأبلغ نائب كبير بالبرلمان الإيراني وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء أن الجمهورية الإسلامية ستنسحب من معاهدة حظر الانتشار النووي ما لم تنقذ القوى الأوروبية اتفاقا نوويا منفصلا انسحبت منه واشنطن العام الماضي.

وقال مجتبى ذو النور الذي يرأس اللجنة النووية بالبرلمان "لا يوجد وقت كثير على نهاية إنذار الستين يوماً الذي وجهته إيران للأوروبيين لإنقاذ اتفاق 2015 بعد ذلك ستعلق إيران تطبيق معاهدة حظر الانتشار النووي".

وقالت إيران إنها ستتجاوز الحدود المتفق عليها دولياً بخصوص مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب خلال عشرة أيام في خطوة من المرجح أن تؤجج التوتر مع واشنطن وإن كانت طهران قالت إنه لا يزال هناك وقت أمام الدول الأوروبية لإنقاذ الاتفاق النووي التاريخي.

وفي مؤشر على القلق بسبب ما أعلنته إيران، حثت ألمانيا طهران على الوفاء بكل التزاماتها بموجب الاتفاق المبرم عام 2015. وقالت بريطانيا إنها ستبحث "جميع الخيارات" إذا انتهكت إيران الحدود المنصوص عليها في الاتفاق. وحثت إسرائيل، الحليف المقرب من الولايات المتحدة وعدو إيران اللدود، القوى العالمية على زيادة العقوبات على طهران بسرعة إذا ما تجاوزت حد تخصيب اليورانيوم.

وقال بهروز كمالوندي المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية للتلفزيون الرسمي "رفعنا وتيرة التخصيب إلى أربعة أمثالها بل وزدنا على ذلك في الآونة الأخيرة حتى نتجاوز حد 300 كيلوجرام خلال عشرة أيام.