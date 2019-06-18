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ليبيا: السراج يرفض "اللقاء السابع" مع حفتر

الثلاثاء 18 يونيو 2019 08:37 ص بتوقيت مسقط

طرابلس - رويترز

قال رئيس الحكومة الليبية المعترف بها دوليًا فائز السراج إنه غير مستعد للجلوس مع خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) للتفاوض على إنهاء الهجوم على العاصمة طرابلس والمستمر منذ شهرين.

وتشير تصريحات السراج لرويترز إلى وجود احتمالات ضعيفة لوقف إطلاق النار قريباً في معركة طرابلس التي يتمركز فيها السراج وحكومته.

وفي أحدث موجة من الاضطرابات التي تعصف بليبيا منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011، لا تزال قوات شرق ليبيا عاجزة عن السيطرة على طرابلس رغم القتال الذي أحدث دمارا في الضواحي الجنوبية للمدينة الساحلية وشرد عشرات الآلاف من الأشخاص.

وفي مقابلة بمكتبه في وسط طرابلس، قال السراج: "لن التقي بحفتر مرة أخرى... لأنه أثبت بما لا يدع مجالا للشك أنَّه لا يمكن أن يكون شريكا في أي عملية سياسية".

والتقى السراج مع القائد العسكري السابق بجيش القذافي، في 6 مناسبات خلال السنوات القليلة الماضية. وكان آخر لقاء بين الرجلين في فبراير بمدينة أبوظبي في إطار مساعي قوى أجنبية للتوصل لاتفاق لتقاسم السلطة بين حكومتي شرق وغرب ليبيا.  وقال السراج إن حفتر، (75 عاما)، يحاول فقط كسب الوقت مشيراً إلى أنه أرسل طائرات لقصف العاصمة.

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