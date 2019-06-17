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حلفاء واشنطن يعارضون الاتهامات الأمريكية لإيران بشأن "هجوم الخليج"

الإثنين 17 يونيو 2019 11:27 م بتوقيت مسقط

حلفاء واشنطن يعارضون الاتهامات الأمريكية لإيران بشأن "هجوم الخليج"

ترجمة- رنا عبد الحكيم

بعد يوم من الهجوم على ناقلتي نفط في مياه الخليج، تردد بعض حلفاء أمريكا في تأييد الرئيس دونالد ترامب في إلقاء اللوم على إيران صراحة واتهامها بمسؤوليتها عن الحادث، في ظل الروايات المتضاربة، مما أضاف عنصرًا من عدم اليقين إلى التوتر المتزايد بين واشنطن وطهران.

وبحسب تقرير نشرته مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، فقد سارعت إدارة ترامب بإلقاء اللوم على إيران في هجمات الخميس الماضي التي استهدفت ناقلتي نفط نرويجية ويابانية في نقطة الالتقاء الاستراتيجية للسفن بمياه الخليج التي يمر عبرها جزء كبير من النفط العالمي. ونشرت وزارة الدفاع الأمريكية لقطات فيديو بالأبيض والأسود تزعم أنها تثبت مسؤولية إيران عن الهجوم، لكن بعض حلفاء الولايات المتحدة امتنعوا عن إلقاء اللوم على إيران صراحة حتى الآن، بما في ذلك اليابان والنرويج. فيما نفت الحكومة الإيرانية الاتهامات الأمريكية.

واتخذت القيادة المركزية الأمريكية خطوة غير تقيلدية بنشر لقطات للحادث؛ حيث تقول إن الفيديو يظهر قيام القوات الخاصة الإيرانية بإزالة لغم لم ينفجر من جانب إحدى ناقلات النفط التي تضررت في الحادث، بعد ساعات قليلة من الهجوم. والفيديو يُناقض ما قاله المالك الياباني لإحدى الناقلات، قائلاً إن السفينة أصيبت بقذيفة وليست لغمًا أو طوربيدًا، مما زاد من الشكوك إزاء الرواية الأمريكية.

وبعد أن أجرت حكومة المملكة المتحدة تقييمها الخاص، دعم وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت ما ذهبت إليه القيادة المركزية الأمريكية، قائلاً في بيان إن الحرس الثوري الإيراني كان "من المؤكد تقريبًا" وراء الهجمات ودعا طهران إلى "وقف كل شيء". أشكال النشاط المزعزع للاستقرار".

لكن الحلفاء الآخرين للولايات المتحدة، الذين اختلفوا مع واشنطن بعد انسحابها من الاتفاق النووي مع إيران لعام 2015، يترقبون المشهد، ويخشون من نشوء أزمة دبلوماسية يمكن أن تتفجر بين واشنطن وطهران. وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن دليل الفيديو ليس كافياً في حد ذاته. وقال للصحفيين في زيارة إلى أوسلو بالنرويج: "يمكننا أن نفهم ما يتم عرضه، بالتأكيد، لكن لإجراء تقييم نهائي، هذا لا يكفي بالنسبة لي".

وقال مايكل إيزنشتات الخبير في شؤون المنطقة بمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى إن بعض حلفاء أمريكا "قد لا يريدون أن يُنظر إليهم على أنهم يتعاملون مع إدارة أمريكية يمكن النظر إليها على أنها مدفع جاهز للضرب". وأضاف "يريدون الانتظار حتى تحصل وكالات استخباراتهم على التقييمات من الاستخبارات الأمريكي، إضافة إلى أدلة الطب الشرعي، كما إنهم يريدون أن يطّلع رجال المخابرات الخاصة بهم على السفن قبل أن يصلوا إلى حكمهم الخاص". ورجح آيزنشتات أن الهجوم يبدو أنه "يتلاءم مع نمط مخصص للغاية لهجمات نفذتها إيران في الماضي".

وأثارت التقارير المتضاربة عن الهجمات المزيد من الاضطرابات في منطقة تعاني بالفعل من التوترات مع تصعيد إدارة ترامب للضغط على النظام الإيراني من خلال فرض عقوبات صارمة ومناورات دبلوماسية. وصنف ترامب في أبريل الحرس الثوري الإيراني، كمنظمة إرهابية، ورد الرئيس الإيراني حسن روحاني بإعلان جميع القوات الأمريكية في الشرق الأوسط كارهابيين. وتأتي الهجمات الأخيرة أيضًا بعد أن ضرب البيت الأبيض طهران بفرض عقوبات إضافية كجزء من حملة الضغط القصوى المزعومة للضغط على النظام وإرسال نشر جديد للقوات الأمريكية إلى المنطقة لردع ما وصفته الإدارة بالتهديدات "الموثوقة" من إيران ووكلائها ضد القوات الأمريكية.

وأكد وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان على ضرورة التوصل إلى "إجماع دولي" تجاه الوضع. وقال: "يتدفق 15% من نفط العالم عبر مضيق هرمز، لذلك من الواضح أننا بحاجة إلى وضع خطط للطوارئ في حالة تدهور الوضع، نحن بحاجة أيضًا إلى توسيع دعمنا لهذا الوضع".

وأدانت القيادة المركزية الأمريكية الهجمات ووصفتها بأنها "تهديد واضح للحرية الدولية للملاحة وحرية التجارة"، متعهدةً بأن الولايات المتحدة وشركائها في المنطقة "ستتخذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن أنفسنا ومصالحنا".

وقال بعض الخبراء إن شركاء الولايات المتحدة في المنطقة، رغم أنهم لا يريدون صراعًا شاملاً، من المرجح أن يضغطوا على الجيش الأمريكي لبذل المزيد من الجهد للرد على العدوان الإيراني.

وأدان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الاتهامات الأمريكية بأن إيران كانت وراء الحادث، قائلاً إنها قدمت من دون "دليل من الأدلة الواقعية أو الظرفية".

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