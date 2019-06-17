الإثنين, 17 يونيو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
39 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. ثقافة
  5. عرض الخبر

الاختناقات المرورية.. والتفكير خارج الصندوق

الإثنين 17 يونيو 2019 09:51 ص بتوقيت مسقط

الاختناقات المرورية.. والتفكير خارج الصندوق


خالد الخنبشي | مسقط

قبل أن نتحدث عن المسؤول عن الاختناقات المرورية، سيكون من الأولى والأهم والأساس أن نسأل أولاً عن ماذا قدمنا لحلّ هذه المشكلة؟ فليحاسب المرء نفسه قبل أن يبحث عن المسؤول عن ذلك: ماذا فعلت أنا وأنت للحد من هذا الاختناق المروري؟ هل ركبت وسائل النقل الجماعية؟ هل اصطحبت معي عائلتي أو أصحابي وأنا في طريقي إلى عملي؟ هل بادرت في ثقافة السير في جماعات؟ هل شجعت أو علَّمتُ أبنائي وأهلي بذلك؟
مسقط لن تتحول إلى ساحة شوارع أو مواقف للسيارات فقط بسبب سلوك أناني يتجسد في ثقافة سيارة لكل موظف! فعملية صنع الطرق تحتاج إلى ميزانيات ضخمة، وتحتاج إلى دراسات استشارية، ومعدات ثقيلة تمهد الطريق تقص الجبال، وتبني الجسور، وتشق القنوات، وتضحي بمساحات شاسعة هي أولى أن تستغل للمشي والتشجير والمتنزهات.
كثير من المؤسسات تضم موظفين يتجاوز عددهم العشرين أو الخمسين، ومع ذلك تجدهم كل صباح يستقلون عشرين و خمسين سيارة في طريق الذهاب إلى أعمالهم، ولو أن نصف عدد هؤلاء ذهبوا إلى مقر عملهم برفقة زملائهم لتراجعت أعداد طوابير السيارات في الشوارع المتراصة والمتتالية في الشوارع العامة إلى النصف وأكثر! ولو أقلّت كل سيارة أربعة أشخاص لأصبح لدينا خمس سيارات تسير في الخط السريع بدلاً من عشرين، وهو معدل هائل يقلل نسبة الازدحام المروري بنسبة 75 بالمئة!
ختاماً، التغيير يبدأُ من النفس، فالجهات المعنية لا يمكن أن تحوٍّل مسقط إلى منطقة شوارع وطرق. مسقط وغير مسقط أمانة في رقابنا، أولى بأن تصبح مدنٌ خضراء صالحة للسكن والعمل وتشجع على المشي والرياضة في كل زمانٍ ومكان.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

06 مارس 2017

احتفالية مارس.. والتفكير خارج الصندوق

المزيد

01 أكتوبر 2018

خارج الصندوق

المزيد

05 يونيو 2015

"الشؤون البلدية" بولاية مطرح تناقش الاختناقات المرورية بدارسيت

المزيد

28 سبتمبر 2015

برامج خارج الصندوق

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

تواصل جهود صيانة 22 فلجا متأثرة بالأنواء المناخية في وادي بني خالد

المحليات - أخبار

إيران تحتج على اتهامات بريطانيا لها بالضلوع في هجوم الخليج .. والبابا يدعو لضبط النفس

دولي - أخبار

33% من طلبة التعليم العالي و47% من المشتغلين يثقون في كفاية تأهيلهم الدراسي للعمل

المحليات - تعليم

34 منشأة فندقية تستعد لاستقبال موسم الخريف بـ 4115 غرفة و6312 سريرا وبرامج متنوعة

عمان - سياحة عمان

وزير الداخلية يصدر لائحة "الجنسية العمانية".. وإثبات الإقامة القانونية المستمرة شرطا لنيلها

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 4 عن العاصفة المدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"مواصلات" تصدر البيان رقم 3 حول "حادث دبي"

المحليات - أخبار

تصريح جديد حول الضريبة الانتقائية

الاقتصاد - محلي

تطورات جديدة على الحالة المدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

غدا.. منطقة الخليج على موعد مع أعلى درجة حرارة في 2019

منوعات - من هنا وهناك

تطور الحالة المدارية في بحر العرب الى إعصار مداري

المحليات - أخبار

زعيم كوريا يعدم مسؤولا بطريقة "وحشية"

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة