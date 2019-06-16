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إدانة زوجة نتنياهو باستغلال المال العام في شراء وجبات

الأحد 16 يونيو 2019 07:58 م بتوقيت مسقط

إدانة زوجة نتنياهو باستغلال المال العام في شراء وجبات

 

رام الله - الوكالات

اعترفت زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنها أساءت استخدام أموال الدولة لشراء وجبات طعام، ومن المقرر أن تدفع ما يُعادل 15 ألف دولار بموجب اتفاق قضائي.

وواجهت سارة نتنياهو اتهامات بإنفاق 99 ألفا و300 دولار على شراء طعام من خارج المنزل، وكانت تدعي كذباً أنه لا يوجد طهاة في مقر رئيس الوزراء، بينما كان هناك طاه متفرغ. وفي العام الماضي، اتُهمت سارة أيضاً بالاحتيال وخيانة الأمانة.

وقال محاميها إن القضية لا تستهدف سارة في المقام الأول، بل هي محاولة للإطاحة بزوجها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، أن سارة سيكون لها سجل جنائي بسبب ما اقترفته من انتهاكات.

وقال المدعي العام إيريز بادان إنها ستدفع غرامة مالية حتى تنتهي القضية. وبموجب اتفاق قضائي ستقوم سارة نتنياهو بسداد ما يعادل 12 ألفا و490 دولارًا للدولة، مع دفع غرامة قدرها 2777 دولارا.

 

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