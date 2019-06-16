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هجمات جديدة للحوثيين على مطارين بالسعودية

الأحد 16 يونيو 2019 07:57 م بتوقيت مسقط

هجمات جديدة للحوثيين على مطارين بالسعودية

صنعاء - الوكالات

قالت قناة المسيرة التلفزيونية الناطقة بلسان حركة الحوثي في اليمن إنَّ الحركة شنت هجمات جديدة بطائرات مسيرة على مطاري جازان وأبها في جنوب السعودية، مضيفة أن المطارين خرجا من الخدمة. وقال التحالف الذي تقوده السعودية في بيان إنه اعترض وأسقط طائرة مسيرة للحوثيين استهدفت مدينة أبها بجنوب غرب السعودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي إن "قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت مساء اليوم من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار "مسيّرة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه أبها.

وقال الحوثيون المتحالفون مع إيران إن الهجوم الذي شاركت فيه عدة طائرات مسيرة استهدف غرف التحكم في مطار جازان ومحطة الوقود في مطار أبها.  وقال المتحدث باسم القوات المسلحة للحوثيين في تغريدة نشرها حساب تلفزيون المسيرة على تويتر "عمليات سلاح الجو المسير أصابت أهدافها بدقة عالية ... ما أدى إلى خروج المطارين عن الخدمة. نعد النظام السعودي بأيام أشد إيلامًا طالما استمر العدوان والحصار على بلدنا".

وشنَّ الحوثيون عدة هجمات استهدفت مطار أبها منذ يوم الأربعاء عندما أدى هجوم صاروخي ضد نفس المطار إلى إصابة 26 شخصًا. وفي الأسبوع الماضي قال التحالف بقيادة السعودية الذي تدخل في حرب اليمن عام 2015  لإعادة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي إنه اعترض خمس طائرات مسيرة استهدفت مطار أبها ومدينة خميس مشيط في نفس المنطقة.

وردًا على تلك الهجمات قال التحالف المدعوم من الغرب إنه دمر منشآت عسكرية للحوثيين على مشارف العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثي. ولم يتضح إن كانت الهجمات التي وقعت يوم السبت بطائرات مسيرة قد أدت إلى أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

 

 

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