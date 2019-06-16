"السامبا" ينازل فنزويلا في سلفادور لحسم التأهل

سلفادور - الوكالات

وصلت بعثة منتخب البرازيل لمدينة سلفادور استعدادًا للمواجهة المقبلة لحساب المجموعة الأولى ببطولة كوبا أمريكا 2019 أمام فنزويلا، بحثا عن حجز بطاقة التأهل لدور الثمانية. ووصل المنتخب -صاحب الأرض- قادما من ساو باولو، بعد أن أجرى حصة تدريبية خفيفة عقب الانتصار 3-صفر على بوليفيا في مباراة الافتتاح.

ويتصدر "السيليساو" المجموعة برصيد 3 نقاط، ثم بيرو وفنزويلا على الترتيب بنقطة بعد تعادلهما سلبيا السبت، فيما تتذيل بوليفيا المجموعة بدون نقاط، ويعني فوز "الكناري" في المباراة المقبلة المقررة فجر الأربعاء، أمام فنزويلا على ملعب "فونتي نوفا أرينا" التأهل لدور الثمانية.

وسيبحث رجال المدرب أدينور ليوناردو باتشي "تيتي" عن تحسين الصورة الباهتة خلال اللقاء الافتتاحي أمام بوليفيا رغم الفوز الكبير، الذي دفع الجماهير لإطلاق صافرات الاستهجان ضد اللاعبين بين شوطي اللقاء، إلا أن أكثر ما يشغل المدرب تيتي حاليا ليس الأداء، ولكن الإصابة التي تعرض لها المدافع إيدير ميليتاو خلال مران السبت الماضي. وسيخضع المدافع -المنتقل لصفوف ريال مدريد الإسباني في الموسم المقبل- لمزيد من الاختبارات من جانب الطاقم الطبي.

ومن المنتظر أن يعود المنتخب الفائز بـ8 ألقاب في البطولة إلى مدينة ساو باولو من جديد، لاختتام دور المجموعات أمام بيرو يوم السبت المقبل على ملعب "كورينثيانز أرينا".

وأكد ويلكير فارينييز حارس منتخب فنزويلا أن فريقه سيدخل المباراة الثانية في المجموعة أمام البرازيل بمعنويات كبيرة، وصرح الحارس عقب المباراة التي احتضنها ملعب "أرينا دو جريميو": "التعادل أمام بيرو كان جيدا بالنسبة لنا، سندخل مباراة البرازيل في حالة فنية ومعنوية رائعة وعلينا مواصلة العمل بقوة".

وفي الجولة الثانية، ستلعب بيرو أمام بوليفيا على ملعب "الماراكانا" غدًا الثلاثاء.