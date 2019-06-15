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"جمعية الصحفيين" تختتم مشاركتها في اجتماعات "الاتحاد الدولي"

قبول مقترح السلطنة بإنشاء الاتحاد الآسيوي والمحيط الهادي للصحفيين

السبت 15 يونيو 2019 07:15 م بتوقيت مسقط

قبول مقترح السلطنة بإنشاء الاتحاد الآسيوي والمحيط الهادي للصحفيين

 

مسقط - الرؤية

تبنت الجمعية العمومية "الكونجرس" للاتحاد الدولي للصحفيين بأغلبية مطلقة مقترح السلطنة، ممثلة في جمعية الصحفيين العمانية، بتأسيس الاتحاد الآسيوي والمحيط الهادي للصحفيين، والذي ضم دول غرب آسيا إلى هذا الاتحاد، وجاء المقترح بالاشتراك مع الهند.

واختتمت جمعية الصحفيين العمانية مشاركتها في اجتماعات الاتحاد الدولي للصحفيين والذي استضافته تونس في الفترة من 11- 14 يونيو الجاري، تحت عنوان "من أجل صحافة حرة" بمشاركة 300 من القيادات الصحفية من 140 دولة. ومثّل الجمعية في فعاليات الاجتماع كل من سالم بن حمد الجهوري نائب رئيس الجمعية وطالب الضباري أمين سر الجمعية ويوسف الهوتي رئيس لجنة الحريات ومصطفى المعمري رئيس لجنة العضوية وشؤون الأعضاء وخلفان الحسني آمين المال وحامد القاسمي رئيس لجنة التصوير. ويأتي مقترح جمعية الصحفيين حرصا على تعزيز وحدة القارة الآسيوية وكيانها الصحفي في الاتحاد الدولي والدفاع عن مصالحها وتطوير الدور الصحفي الآسيوي والصحفيين فيها. وكانت المجموعة العربية ممثلة في اتحاد الصحفيين العرب، اختارت جمعية الصحفيين العمانية ممثلاً عن الاتحاد في الاتحاد الدولي للصحافة عن الفترة المقبلة، وذلك تقديرا لدورها الرائد في خدمة الصحافة العربية وتماشيا مع الجهود التي تبذلها في دعم مسيرة الصحافة العربية والدولية ولكل ما تقدمه من دعم ومساندة للإعلام والإعلاميين والوقوف إلى مطالبهم واحتياجاتهم التي من شأنها أن ترتقي بدور الإعلام ورسالته في النهوض بمقدرات الشعوب

ولقي دعم السلطنة المتواصل للاتحادات الصحفية العربية والدولية أشادة من قبل المشاركين وهو ما يعكس اهتمام السلطنة بالصحافة والإعلام كمنبر مهم لإيصال الكلمة الصادقة والرأي المستنير للجميع.

إلى ذلك، بحث وفد الجمعية المشارك في فعاليات اجتماعات الاتحاد الدولي مجالات التعاون والتنسيق مع عدد من الاتحادات الصحفية والنقابية المشاركة في فعاليات الاجتماع؛ حيث تم الاتفاق على تعزيز التعاون في مجالات التدريب والتأهيل وتبادل الزيارات والخبرات في المجالات الإعلامية، إضافة للتنسيق في العديد من الجوانب المتعلقة بالقوانين والتشريعات التي من شأنها حماية حقوق الصحفيين وتلبية مطالبهم وتسهيل تبادل المعلومات وغيرها من الجوانب التي من شأنها النهوض بالدور الإعلامي وتحقيق الأهداف التي ينشدها الجميع.

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