حقيقة تورط "عربسات" في القرصنة على "بي إن سبورتس"

باريس- الوكالات

قضت محكمة فرنسية أمس الجمعة بأن شركة توزيع الأقمار الصناعية "عربسات" متورطة في عملية مشتركة مع قناة "بي آوت كيو" لقرصنة مواد خاصة بشبكة "بي إن سبورتس".

وذكر بيان لشبكة "بي أن سبورتس" أن القرار الصادر عن محكمة باريس الكبرى صادق على دقة التقارير الفنية للشبكة، التي أثبتت تورط عربسات في توزيع القناة السعودية.

وأشار البيان إلى أن التقارير الفنية للشبكة أظهرت أن قناة "بي آوت كيو" كانت متاحة يومي 18 و24 يونيو 2018 على الترددين 11919 و12207 ميغاهرتز عبر القمر الاصطناعي بدر-4، الذي تشغله عربسات.

وأوضحت "بي أن سبورتس" أنها رفعت القضية في محكمة باريس الكبرى بسبب حرمانها بشكل غير قانوني من اللجوء إلى القضاء في السعودية، وأكدت أن عربسات تجاهلت مئات الطلبات من أصحاب الحقوق لوقف بث قنوات القرصنة.

وظهرت "بي آوت كيو" بعد فترة قصيرة من إعلان الحصار على قطر من طرف السعودية والإمارات والبحرين ومصر، وعملت على قرصنة وبث مختلف البطولات الرياضية التي تملك "بي أن سبورتس" حقوقها الحصرية في المنطقة العربية.