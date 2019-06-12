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بالفيديو.. أسراب غير مسبوقة من الجراد تغزو السعودية .. و"الفاو" تحذر

الأربعاء 12 يونيو 2019 03:52 م بتوقيت مسقط

بالفيديو.. أسراب غير مسبوقة من الجراد تغزو السعودية .. و"الفاو" تحذر

 

حذرت منظمة الزراعة والأغذية للأمم المتحدة "الفاو"، المملكة العربية السعودية من خطر الجراد الصحراوي.

وأشار المكتب في نشرته المنشورة على موقع المنظمة إلى أن السعودية كافحت ما يقارب من 75 ألف هكتار من مجاميع الدبا والمجموعات البالغة وغير البالغة والأسراب، و"أن هذا العدد الكبير ناتج عن تكاثر يصل إلى جيلين في النطاق الربيعي، وهذا لم يسبق له مثيل في الموسم الربيعي".

ولفتت النشرة إلى أنه المتوقع أن تنخفض أعداد الجراد الصحراوي في التكاثر الربيعي بالمملكة، وأن تنتقل المجاميع والأسراب التي لم يتم اكتشافها أو لا تتم مكافحتها، إلى السودان واليمن والهند وباكستان؛ ليبدأ التكاثر الصيفي مبكرًا في السودان واليمن.

وأوضحت الفاو أن بعض الأسراب انتقلت من شرق اليمن إلى المرتفعات الجنوبية بالمملكة العربية السعودية؛ بينما انتقلت أسراب أخرى من المملكة العربية السعودية إلى الأردن، وتمت معالجة 2900 هكتار هناك.

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