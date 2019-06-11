بالفيديو.. تحذير من ما يخرج من باطن الأرض مع الأجواء الحارة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر مزارع من داخل مزرعته في السعودية، محذرا من خروج الزواحف والأفاعي من تحت الأرض، بسبب ارتفاع درجات الحرارة في بعض مناطق الحارة، مثل دول الخليج.

وظهر المزارع في المقطع، ممسكا بأفعى ضخمة، طولها يوازي المترين تقريبا، بعدما تمكن من اصطيادها.

وقام المزارع بقتل الأفعى، موجها نصيحة لأصحاب المزارع بضرورة أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الأوقات من العام.

يذكر أن معظم دول الخليج تشهد حاليا ارتفاع في درجاتالحرارة بشكل غير مسبوق، وبعض المناطق سجلت درجات حرارة فوق 52 درجة مئوية.