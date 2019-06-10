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عصابة من تشيلي تسرق 22 مليون درهم في الإمارات

الإثنين 10 يونيو 2019 07:50 م بتوقيت مسقط

عصابة من تشيلي تسرق 22 مليون درهم في الإمارات

 

أبوظبي - الوكالات

أحالت الشرطة في الإمارات عصابة تشيلية، مؤلفة من 3 أشخاص، إلى القضاء بعد اعترافهم بسرقة ساعات ثمينة ومجوهرات، وبدلة رجالية مرصعة بالألماس تجاوزت قيمتها ملايين الدراهم.

وقالت النيابة الإماراتية إن العصابة تحترف سرقة الفيلات، وإن حصيلة ما سرقته من فيلا واحدة بلغ نحو 22 مليون درهم.

وشملت المسروقات ساعات يد ونظارات نسائية وحقائب يد فخمة، إضافة إلى مجوهرات ثمينة من الذهب والألماس.

وجاء إلقاء القبض على اللصوص الثلاثة بعدما سطوا على إحدى الفلل في منطقة ديرة..

وقال صاحب الفيلا إن فيلته كبيرة جدا، وتتكون من عدد كثير من الغرف وقاعة سينما ونافورة ومسبح.

وأضاف أن العصابة سرقت من فيلته 14 ساعة ثمينة تخص زوجته، يزيد ثمنها على 5 ملايين درهم، وحقائب نسائية يقدر ثمنها بحوالي 60 ألف درهم، ومجوهرات تقدر قيمتها بحوالي 16 مليون درهم، بالإضافة إلى أغراض أخرى منها فصوص ألماس، ومبالغ من عملات مختلفة، لافتا إلى أن التكلفة الإجمالية للمسروقات تصل إلى حوالي 22 مليون درهم.

وختم بالقول إن اللصوص سرقوا كل ما وقعت عليه أيديهم حتى شراشف السرير التي تقدر قيمتها بحوالي 800 دولار.

 

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