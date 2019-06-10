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تشانغ تسي سفيرا ترويجيا لدار "شوبارد"

الإثنين 10 يونيو 2019 06:48 م بتوقيت مسقط

تشانغ تسي سفيرا ترويجيا لدار "شوبارد"

مسقط – الرؤية

 

أقامت كارولين شوفيلي، الرئيسة المشاركة والمديرة الفنية لشركة شوبارد، حفل عشاء في مهرجان كان السينمائي الدولي الثاني والسبعين لتكريم صديقتها القديمة الممثلة الصينية اللامعة تشانغ تسي وأعلنت تعيينها سفيرا عالميا لدار شوبارد.

وأقيم الحفل على سطح فندق مارتينيز، المطل على الواجهة المائية لمدينة كان وعلى قصر المهرجانات (باليه دي فيستيفال)، وكان بمثابة المنصة المثالية للإعلان عن هذه الشراكة، نظرا إلى الارتباط الوثيق بالممثلة مع كان، التي كانت شوبارد الشريك الرسمي لها منذ عام 1998.

وتتوفر مجموعة شوبارد لدى شركة كيمجيز للساعات، الوكيل الحصري لساعات شوبارد في عمان، في صالتها الراقية ومركز الخدمة التابع لها الواقعة في منطقة شاطئ القرم، سكة رقم 3036، بناية الافق، مبنى رقم ، مسقط2825.

وتحتفل الممثلة الصينية هذا العام بالذكرى العشرين لانطلاقة مسيرتها السينمائية التي فازت خلالها بالعديد من الأوسمة، وهي معروفة بأدائها المتميز في فيلم المخرج أنغ لي - النمر الرابض والتنين الخفي (كراوتشينج تايجر، هيدن دراجون)، الذي تم اختياره ضمن الافلام المنافسة في مهرجان كان في عام 2000. كما تُعرف الممثلة تسي أيضًا بأدائها الرائع في فيلم مذكرات فتاة جيشا (ميموار اوف أى جيشا)، وفي فيلم المخرج العالمي لو يي الفراشة الأرجوانية (بوربل باترفلاي)، وفيلم 2046 الذي ألفه السينمائي وونغ كار واي ، وفيلم المخرج تشانغ ييمو بيت الخناجر الطائرة (ذا هاوس أوف فلايينغ داجرز).

 

 

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