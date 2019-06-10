الإثنين, 10 يونيو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
45 °c
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. من هنا وهناك
  4. عرض الخبر

سعودي يلقى حتفه في نفس مكان وفاة والده منذ 14 عاما

الإثنين 10 يونيو 2019 04:24 م بتوقيت مسقط

سعودي يلقى حتفه في نفس مكان وفاة والده منذ 14 عاما

لقي الشاب السعودي محمد الدوشي (28 عاما) مصرعه في حادث انقلاب مركبته.

وقال خال الشاب المتوفي لصحيفة "سبق" السعودية تفاصيل واقعة وفاة ابن أخته، حيث توفي والده أيضًا في الموقع نفسه في حادث تصادم مع مركبة أخرى قبل نحو 14عامًا.

أوضح خال الشاب، أنه كان يعيش يتيمًا هو واثنان من أشقائه وأربع شقيقات قبل أن يرحل بسيناريو رحيل والده نفسه، مبينًا أنه يعمل في قطاع حرس الحدود بالخشل، وأنه كان عائدًا وأن الحادث وقع نتيجة انحراف المركبة وانقلابها بعد الأمطار التي شهدتها المنطقة أمس الاول.

وقال الناطق الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بجازان بيشي الصرخي: إن غرفة العمليات تلقت، مساء أول أمس، عند الساعة الثالثة والربع بلاغًا عن حادث بالقرب من النقطة الأمنية لمدخل محافظة العارضة.

وأضاف: على الفور تم توجيه فرقة إسعافية إلى موقع الحادث وعند وصولها وجدت إصابة واحدة في الموقع، وكان وضعها الصحي حرجًا نتيجة الحادث، وتم عمل الخدمة الإسعافية للمصاب ونقله إلى مستشفى أبوعريش لتلقي العلاج قبل أن يفارق الحياة.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

30 أبريل 2019

سعودي يلقى حتفه بسبب مباراة محلية

المزيد

22 يناير 2017

سعودي ينتحر بعد وفاة والده

المزيد

10 يونيو 2017

بالصور.. طفل بدون أنف يلقى حتفه

المزيد

21 يوليو 2018

ملياردير يلقى حتفه بسبب خبر كاذب

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

آخر مستجدات الحالة المدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

أول تقرير من "الأرصاد" حول المنخفض المداري في بحر العرب

المحليات - أخبار

وزير البيئة يصدر لائحة الرسوم المفروضة لدخول محمية الجبل الأخضر للمناظر الطبيعية .. وغرامات مالية على المخالفين

المحليات - أخبار

مشرّعون وخبراء: القوانين الاقتصادية الجديدة تسهم في تعزيز التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

"التربية" تصدر لائحة مجالس أولياء الأمور بالمدارس.. ولجنة تعليمية لتجويد العمل المدرسي

المحليات - تعليم

الشبيبي يتفقد مشاريع الوحدات السكنية بطريق الباطنة الساحلي و"لوى الجديدة"

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

الشرطة: 3 أشخاص وراء مقتل امرأة وطفلين حرقا في بهلاء

المحليات - شرطة

أول تعليق من "الأرصاد" حول الحالة المدارية المتوقعة في بحر العرب

المحليات - أخبار

3 مسارات محتملة للحالة المدارية المتوقعة في بحر العرب

المحليات - أخبار

تصريح جديد حول الضريبة الانتقائية

الاقتصاد - محلي

"مواصلات" تصدر البيان رقم 3 حول "حادث دبي"

المحليات - أخبار

خبراء أرصاد: توقعات بحالة مدارية في بحر العرب وتأثيرات غير مباشرة على ظفار

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة