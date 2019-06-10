بيان من الشرطة الكويتية حول "الوافد الذي تجول عاريا"

الكويت - الوكالات

أصدرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية بيانا على خلفية انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لوافد آسيوي أخل بالآداب العامة.

ونشرت الداخلية الكويتية بيانا توضيحيا على حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، تعليقا على مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي ويتضمن وجود مقيم آسيوي عار من ملابسه يتجول في إحدى مناطق محافظة الفروانية.

وأضاف البيان: "فور تلقي البلاغ، تعاملت الأجهزة الأمنية المختصة معه وتم ضبطه واتضح بأنه بحالة سكر وتم رفع تقرير لإبعاده عن البلاد".

وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني مطلع، بأن السلطات المختصة في الكويت رحلت نحو 2200 وافد من جنسيات عربية وآسيوية خلال شهري يناير وفبراير من العام الحالي.