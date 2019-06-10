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وزير الخارجية اليمني يتقدم باستقالته

الإثنين 10 يونيو 2019 02:46 م بتوقيت مسقط

وزير الخارجية اليمني يتقدم باستقالته

صنعاء - الوكالات

تقدم وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، باستقالته من منصبه اليوم الاثنين.

وعيّن اليماني في 24 مايو 2018، بقرار جمهوري من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وزيرا للخارجية، خلفا لعبد الملك المخلافي.

وعزت مصادر سياسية في الحكومة سبب الاستقالة إلى "فشل اتفاق ستوكهولم للسلام"، مشيرة إلى أن "توقيع الوزير خالد اليماني عليه بشكله الحالي أعطى الحوثيين طريقا للمراوغة في بنود الاتفاق الفضفاضة".

وتأتي استقالة اليماني بعد ثلاثة أسابيع من اتهام الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مبعوث المنظمة الدولية إلى بلاده مارتن غريفيث "بالانحياز للحوثيين"، وذلك في رسالة أرسلها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

واعتبر هادي في الرسالة أن غريفيث "عمل على توفير الضمانات للميلشيات الحوثية للبقاء في الحديدة وموانئها تحت مظلة الأمم المتحدة".

وفي 14 مايو أعلنت الأمم المتحدة أن الحوثيين انسحبوا من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى تنفيذا للخطوة الأولى في اتفاقات ستوكهولم التي شكلت اختراقا في الجهود الأممية الرامية لإنهاء الحرب في اليمن.

لكن القوات الموالية لهادي قالت إن ما جرى "خدعة" وأن الحوثيين ما زالوا يسيطرون على الموانئ لأنهم سلموها لخفر السواحل الموالي لهم.

 

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