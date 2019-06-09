الإمارات: هذا موقفنا من أي اتفاق نووي مع إيران

أبوظبي- الوكالات

قال وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني هايكو ماس، إن دول المنطقة يجب أن تكون طرفا في أي اتفاق نووي مع إيران.

وقال آل نهيان إن الإمارات ترحب بالدور الذي تقوم به ألمانيا وغيرها من الدول في التخفيف من التوتر في المنطقة، مؤكدا أنه بحث مع نظيره الألماني قضايا المنطقة (أوضاع إيران والسودان وليبيا واليمن وفلسطين).

وأكد أن اعتداء الفجيرة لا يستهدف فحسب الإمارات، بل جميع الدول التي تحمل تلك السفن المستهدفة أعلامها.

من جابنه، أوضح وزير الخارجية الألماني، أن زيارته إلى المنطقة تأتي بسبب التوترات التي تشهدها، مؤكدا أن جميع الأطراف تتحمل مسؤولية تخفيف التصعيد.

وقال إنه لا ينبغي إضاعة فرصة اتفاقية ستوكهولم في اليمن، مشيرا إلى أنها تمثل الفرصة الوحيدة للتوصل إلى السلام في ذلك البلد.

وأكد ماس أن لدى جميع الدول الأوروبية موقف موحد من الاتفاق النووي مع إيران.