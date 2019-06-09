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هجمات جديدة على مطار جازان بالسعودية

الأحد 09 يونيو 2019 03:31 م بتوقيت مسقط

هجمات جديدة على مطار جازان بالسعودية

 

عواصم - الوكالات

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم الأحد، شن عمليات جوية هجومية بطائرات مسيرة مفخخة على مطار جازان جنوب غربي السعودية.

وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، إن سلاح الجو المسير نفذ عدة عمليات هجومية بعدد من طائرات قاصف 2K على مطار جيزان.

ونقلت "المسيرة" عن مصدر في سلاح الجو المسير، إن "الهجمات الجوية على مطار جيزان استهدفت مرابض ومحطات الطائرات من دون طيار المشاركة في العدوان على اليمن"، مضيفا أن "الهجمات الجوية تأتي بعد أن حولت دول العدوان مطار جيزان إلى قاعدة عسكرية للعدوان على اليمن".

ويعد هجوم "أنصار الله" على مطار جازان هو الثاني من نوعه خلال نحو أسبوعين، حيث أعلنت الجماعة في 26 مايو المنصرم استهداف مرابض الطائرات الحربية فيه بطائرة مفخخة مسيرة من ذات النوع.

 

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