التمارين الرياضية تحسن القدرات التعليمية للمراهقين

واشنطن - العمانية

أظهرت دراسة طبية حديثة أن التمارين الرياضية تعمل على تعزيز القدرات التعليمية لدى المراهقين.

وقد وجدت الدراسة التى أجريت في جامعة "واشنطن" أن أكبر عائد جاء من حوالي ساعة في اليوم من النشاط المعتدل إلى النشط إذ يبدو أن التمرين المستمر على مستوى معتدل يطلق بروتينا محددا يحسن وظائف الدماغ المتعددة لكن النشاط القوي المفرط قد يجعل المراهقين يشعرون بالتعب الشديد في التركيز على التعلم.

وتشير نتائج الدراسة إلى أن التمرينات يمكن أن تساعد الأطفال الذين يعانون من اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط كجزء من خطة الرعاية الشاملة.