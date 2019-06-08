السبت, 08 يونيو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
41 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. أخبار
  4. عرض الخبر

أمير سعودي يكشف سبب رمي جثة بن لادن في البحر

السبت 08 يونيو 2019 02:06 م بتوقيت مسقط

أمير سعودي يكشف سبب رمي جثة بن لادن في البحر

 

الرياض - الوكالات

كشف الأمير تركي الفيصل رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، سبب إلقاء الأمريكان جثة زعيم تنظيم "القاعدة" أسامة بن لادن في البحر وعدم اعتقاله حيا.

وقال الأمير تركي في برنامج حواري ردا عن سؤال حول سبب رمي جثة بن لادن في البحر بدلا من دفنه: "بحسب كلامهم (الأمريكان) لم يريدوا أن يكون له مشهد أو مزار أو شيء يجلب الناس إليه فلو دفن في أرض معينة ربما أصبح محلا للزيارة".

وفيما يخص سبب قتل الأمريكان بن لادن بدلا من اعتقاله، قال الأمير السعودي: "ليس لدي أي تحليل لذلك، وحسب كلامهم عندما دخلوا عليه الغرفة كان يحمل السلاح وقتل لهذا السبب".                     

كما أشار الأمير تركي إلى أنه طلب من الملا عمر القائد الأعلى والزعيم الروحي الأسبق لحركة "طالبان" الأفغانية تسليم أسامة بن لادن للسعودية أكثر من مرة عام 1998، وكان ذلك بناء على طلب من الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز إبان توليه ولاية العهد، إلا أن الملا عمر رفض تسليم بن لادن.

وتم قتل أسامة بن لادن في مايو 2011 في إحدى ضواحي مدينة أبوت آباد الباكستانية، وذلك بعملية أجرتها القوات الخاصة الأمريكية.

وبعد اختبارات الحمض النووي والتحقق من هويته حسب الرواية الأمريكية، تم إلقاء جثة بن لادن في البحر في ظروف سرية.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

02 نوفمبر 2016

تنفيذ عقوبة الجلد في أمير سعودي

المزيد

02 فبراير 2017

80 مقعدا لصقور أمير سعودي على متن طائرة

المزيد

20 يوليو 2017

بالفيديو .. القبض على أمير سعودي بعد ضرب مواطن

المزيد

14 أبريل 2019

مطالب أوروبية بالافراج عن أمير سعودي

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

فرص لهطول أمطار على بعض المناطق .. و"الإنذار المبكر" يراقب بحر العرب

المحليات - أخبار

تصريح جديد حول الضريبة الانتقائية

الاقتصاد - محلي

الغيث ينعش عدد من محافظات السلطنة

المحليات - أخبار

بالصور.. وفاة وإصابة 20 شخصا في حادث مروري لحافلة مواصلات بدبي

المحليات - أخبار

تزايد فرص هطول الأمطار على عدد من محافظات السلطنة

المحليات - أخبار

أمطار متفاوتة الغزارة على بعض المناطق بالسلطنة .. ولا نشاط مداري في بحر العرب

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

توقعات بحالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

الشرطة: 3 أشخاص وراء مقتل امرأة وطفلين حرقا في بهلاء

المحليات - شرطة

أول تعليق من "الأرصاد" حول الحالة المدارية المتوقعة في بحر العرب

المحليات - أخبار

3 مسارات محتملة للحالة المدارية المتوقعة في بحر العرب

المحليات - أخبار

خبراء أرصاد: توقعات بحالة مدارية في بحر العرب وتأثيرات غير مباشرة على ظفار

المحليات - أخبار

مقترح سعودي لحل أزمة "رؤية الهلال"

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة