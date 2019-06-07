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شاهد .. صور جديدة للهجوم على ناقلات الفجيرة

الجمعة 07 يونيو 2019 10:19 م بتوقيت مسقط

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نشرت قناة أمريكية، مساء اليوم، الجمعة، صورا جديدة للهجوم الذي تعرضت له ناقلات الفجيرة، الشهر الماضي.

وذكرت القناة الأمريكية "CBS" صورا للأضرار التي لحقت بأربع ناقلات نفط التي تعرضت لعمليات تخريبية، في الثاني عشر من شهر مايو الماضي، في ميناء الفجيرة الإماراتي.

وأوردت القناة أن الصور تظهر ثقوبا كبيرا يعتقد أنها جراء قنابل بدائية، تم تعليقها بالسفن عبر غواصين، وأنه بالرغم من أن التحقيقات ما تزال جارية، فإن ما تم نشره من صور هي مؤشرات قوية على أن الهجمات الأربعة كانت جزءا من عملية متطورة ومنسقة قام بها ممثل يتمتع بقدرة تشغيلية عالية، يرجح أنها تعزى لدولة ما.

ويشار إلى أن السعودية والإمارات والنرويج قد أصدروا بيانا مشتركا، قالوا فيه إن الأضرار التي تعرضت لها ناقلات النفط، كانت نتيجة ألغام ثبتت على السفن،

وبحسب تحقيقات أجرتها الدول الثلاث، فإن الهجمات تمت من خلال زوارق سريعة وغواصين مدربين بشكل جيد.

وتعرضت 4 سفن تجارية لأعمال تخريبية في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات قبالة الفجيرة، في 12 مايو الماضي، وأكدت أن السفن، التي أصيبت بالضرر السفن الأربع هي، "المرزوقة"، و"أندريا فيكتوري"، و"أمجاد" و"اي ميشيل"، فيما لم تسجل أية إصابات بشرية، ولا تسرب نفطي.

 

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