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"طائرة الرئاسة" تثير أزمة بين ترامب والكونجرس

الخميس 06 يونيو 2019 09:04 م بتوقيت مسقط

"طائرة الرئاسة" تثير أزمة بين ترامب والكونجرس

 

 

صاغت لجنة رسمية من مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون جديد يمنع الرئيس، دونالد ترامب، من تغيير خطوط وألوان الطلاء الخارجي لطائرة الرئاسة، ردا على اقتراح الأخير ذلك.

وأشارت اللجنة البرلمانية إلى أن أي اقتراح لتغيير ألوان الطائرة، التي لم تتبدل أبدا منذ زمن الرئيس جون كيندي، يجب أن يتوافق مع المعايير الواردة في تقرير الشركة المصنعة، "بوينغ"، والمسمى "المرحلة الثانية من دراسة طلاء وكسوة الطائرة".

وعلاوة على ما سبق، نص مشروع القانون على عدم زيادة النفقات المخصصة لاستبدال الطائرات التي يستخدمها الرئيس، وذلك بعد أن أعلنت إدارة الرئيس ترامب، في مايو الماضي، أن تكلفة شراء وطلاء طائرتين رئاسيتين جديدتين من "بوينغ"، قد تصل إلى 5.3 مليار دولار، في حين أكدت تقارير أن سقف السعر الذي حدده الكونغرس للطائرتين، هو 4 مليارات دولار، لا غير.

وكان ترامب قد تحدث لوسائل الإعلام في يوليو، 2018، عن نيته تبديل ألوان الطلاء الخارجي للطائرة الرئاسية، المسماة بـ Air Force One، مؤكدا أنه يريد أن يجعل شكلها الخارجي "أكثر وطنية".

وتابع الرئيس الأمريكي حديثه عن الألوان الجديدة للطائرة، وقال: "ستكون Air Force One رائعة، ستكون الأفضل في العالم، وستكون ألوانها الأحمر، الأبيض، والأزرق. أعتقد أنها ملائمة".

 

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