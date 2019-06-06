قطر تتسلم فوجا من "مقاتلات العاديات"

الدوحة - الوكالات

تسلمت القوات القطرية الفوج الأول من "مقاتلات العاديات" "الرافال" الفرنسية في مراسم خاصة شارك فيه أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وحضر الشيخ تميم القائد الأعلى للقوات المسلحة القطرية، حفل استقبال ضباط وأفراد سرب مقاتلات "الرافال" التابعين للقوات الجوية الأميرية القطرية والقادمين من فرنسا على متن الفوج القطري الأول من هذه الطائرات التي تسلمتها قطر اليوم تنفيذا للصفقة المبرمة في مايو 2015 مع شركة "داسو" الفرنسية لصناعة الطائرات.

وشاهد أمير قطر عرضا جويا حيا لطائرات "الرفال" نفذه طيارو القوات الجوية الأميرية القطرية، وذلك لدى وصولها قاعدة دخان الجوية، عصر اليوم.

كما تجول الشيخ تميم في قاعدة دخان محييا الطيارين القادمين، ومتفقدا سرب العاديات، برفقة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، خالد بن محمد العطية، وقادة القوات المسلحة القطرية، واستمع إلى إيجاز عن القاعدة وأبرز العمليات والقدرات القتالية والهجومية التي يتميز بها "سرب العاديات".

ونشرت وزارة الدفاع القطرية شريط فيديو على حسابها الرسمي في "تويتر" توضح فيه القدرات الفائقة التي تتمتع بها "الطائرات العاديات"، مؤكدة أنها ستكون "إضافة حقيقية للأمن الوطني للدفاع عن سيادته وضمان استقلاله".

قطر تحصن سماءھا بدرع جدید وتتسلم الفوج الأول من طائرات (الرافال) المقاتلة التي تتوجه اليوم إلى أرض الوطن بقيادة قطرية.#رافال_العادیات

وأشار الفيديو إلى أبرز ما تتمتع به "العاديات" من قدرة على تنفذ مهام متعددة، إذ تستطيع الاشتباك مع 8 أهداف في وقت واحد، وهي مزودة بجهاز استهداف متطور لتوجيه الذخائر الذكية وبرادار يستطيع تعقب 40 هدفا في وقت واحد إضافة إلى أن "العاديات" لديها منظومة التزود بالوقود جوا والقدرة العالية على المناورة وإصابة الأهداف بدقة عالية.

ووقعت قطر في مايو 2015 اتفاقية مع فرنسا لتزويد القوات الجوية الأميرية القطرية بـ24 طائرة من طراز "الرافال" وقامت في وقت لاحق بتفعيل بند زيادة 12 طائرة.

وتسلمت القوات الجوية القطرية في فبراير الماضي أول طائرة مقاتلة متطورة من نوع "الرافال" الفرنسية الصنع.