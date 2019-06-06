الخميس, 06 يونيو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
30 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. أخبار
  4. عرض الخبر

بالفيديو .. الحوثيون يعلنون السيطرة على أكثر من 20 موقعا عسكريا بنجران

الخميس 06 يونيو 2019 01:28 ص بتوقيت مسقط

بالفيديو .. الحوثيون يعلنون السيطرة على أكثر من 20 موقعا عسكريا بنجران

عواصم - الوكالات

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية، أمس الأربعاء، أن قواتها سيطرت على أكثر من 20 موقعا عسكريا للجيش اليمني في منطقة نجران جنوبي السعودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة للحوثيين، العميد يحيى سريع، في تصريح لوكالة "سبأ" التابعة لـ"أنصار الله"، إن "أبطال الجيش واللجان الشعبية أحكموا السيطرة على أكثر من 20 موقعا عسكريا في محور نجران في عملية عسكرية هجومية واسعة خلال الـ 72 ساعة الماضية".

وأوضح سريع أن المقاتلين الحوثيين "باغتوا مواقع العدو في نجران من ثلاثة مسارات، المسار الأول من اتجاه الصوح، والمسار الثاني من اتجاه غرب السديس، والمسار الثالث من قبالة السديس".

وذكر أن القوات التابعة للحوثيين تمكنت من "تدمير وإعطاب أكثر من 20 آلية ومدرعة كما غنمت أسلحة وعتادا عسكريا كبيرا".

وأضاف أن طيران قوات التحالف العربي "حاول إسناد القوات الموالية له بشن أكثر من 75 غارة إلا أن محاولاته باءت بالفشل"، مشيرا إلى أن "مشاهد العملية الهجومية النوعية موثقة عبر عدسات الإعلام الحربي وستبث لاحقا".

ولم يصدر التحالف العربي حتى الآن أي تعليق رسمي على هذا الإعلان، إلا أن ناشطين سعوديين في موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي نفوا هذه الادعاءات.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

19 نوفمبر 2018

الحوثيون يعلنون التوقف عن مهاجمة السعودية بالصواريخ

المزيد

06 أغسطس 2016

اليمن: الحوثيون وصالح يعلنون تشكيلة مجلس حاكم من 10 أعضاء لإدارة البلاد

المزيد

21 يونيو 2015

20 ألف سلحفاة تعشش في أكثر من 275 موقعا على امتداد شواطئ السلطنة

المزيد

05 فبراير 2018

بالفيديو.. اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه السعودية

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

أمطار متفاوتة الغزارة على بعض المناطق بالسلطنة .. ولا نشاط مداري في بحر العرب

المحليات - أخبار

"الأوقاف" تعلن ثبوت رؤية هلال شوال.. وغدا أول أيام عيد الفطر في السلطنة

المحليات - أخبار

أسعار النفط عند أدنى مستوى في 2019 .. ونفط عمان يواصل الهبوط

الاقتصاد - محلي

العثور على الجثمان الأخير للعائلة الآسيوية المفقودة

المحليات - أخبار

"البنتاجون" تحذر دول المنطقة من التعاون الروسي الإيراني

دولي - أخبار

بماذا ردت قطر على بيان القمة العربية والخليجية "الطارئتين"

دولي - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

توقعات بحالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

ثروات النفط والغاز تُشيْطن إيران

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

الشرطة: 3 أشخاص وراء مقتل امرأة وطفلين حرقا في بهلاء

المحليات - شرطة

أول تعليق من "الأرصاد" حول الحالة المدارية المتوقعة في بحر العرب

المحليات - أخبار

3 مسارات محتملة للحالة المدارية المتوقعة في بحر العرب

المحليات - أخبار

تحديد إجازة عيد الفطر للقطاعين الحكومي والخاص

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة