بالفيديو.. يجني أموالا من ابتكار توقيعات "أنيقة" للآخرين

ترجمة- رنا عبد الحكيم

بالنسبة للشخص العادي فإن الحصول على توقيع مميز ليس بالأمر المهم، لكن بالنسبة لرجال الأعمال والشخصيات العامة فهو أمر بالغ الأهمية؛ إذ يعبر التوقيع القوي والأنيق عن الثقة، ويمكن أن يكون عاملا مهما يساعد في بناء الثقة بين شركاء العمل، لذلك فلا عجب أن يدفع بعض الأشخاص فعليا مقابل توقيع مُصمم خصيصا لهم.

وقد ابتكر إيفان كوزين وهو طالب روسي، خدمة مربحة عبر الإنترنت تقوم على تقديم توقيعات مخصصة لرجال الأعمال. وخطرت له الفكرة عندما بلغ العشرين عاما من عمره واضطر لتغيير جواز سفره وأدرك حينها أنه لا يحب توقيعه على الإطلاق، ولجأ إلى صديقته أناستازيا زدور وصممت له توقيعا جميلا، ثم علمته كيفية كتابته بنفسه. ومن هنا طرأت له فكرة أن يقدم توقيعا مصمما للآخرين كخدمة مدفوعة الأجر.

وفي البداية لم يعلق الصديقان آمالا كبيرة على المشروع، وكان لدى إيفان شركة مسجلة بالفعل، وكل ما فعله مع صديقته هو فتح حساب على إنستجرام ونشر بعض الصور لتوقيعات أناستازيا الأنيقة ودفع 15000 روبل (أي ما يعادل 230 دولار أمريكي) كإعلانات مدفوعة. واتصل بهم العميل الأول خلال 12 ساعة من بدء عمل الصفحة، ثم توالت الطلبات الجديدة بعد ذلك. وعندما وصلت الطلبات إلى 40 طلبا اضطروا إلى توظيف فنان آخر، إذ واجهت أناستازيا صعوبة في التعامل مع ضغط العمل.

وتم إطلاق تلك الخدمة والتي أطلق عليها "Write Tight" في ديسمبر 2018، وبحلول مايو الماضي، وصلت أرباح الشركة إلى مليوني روبل (30500 دولار أمريكي). ويعمل لدى الشركة فنانان إلى جانب أناستازيا، والعديد من الموظفين الأخرين في وظائف مختلفة.

لكن كيف تُقدم الخدمة؟ تقدم عندما يتصل أحد العملاء للحصول على توقيع مصمم، ويتعين عليه/ عليها إجراء اختبار تحقق؛ حيث يفهم الخطاطون منه ما هي السمات التي يحتاجها التوقيع، ثم التعرف على العميل حتى يعكس التوقيع شخصيته. وبمجرد جمع معلومات كافية، يُطلب من العميل اختيار نوع خط من كتاب مخصص تم إنشاؤه من قبل خطاطين الشركة، ويتميز بخطوط معينة يمكن تكييفها مع التوقيعات.

وتقوم الشركة بعد ذلك بتصميم 10 عينات للعرض على العميل للاختيار من بينها، وبمجرد الاختيار يتم تسليم العميل مواد تعليمية (استنسل مخص)، إضافة إلى فيديو للخطاط الذي ينفذ التوقيع في حركة بطيئة، مما يسهل على العميل رؤية كيف تتحرك أيديهم.

ويقول إيفان إن غالبية العملاء يأتون من مدن روسية كبيرة مثل موسكو وسان بطرسبرج وأيضا من دول أجنبية مثل ألمانيا وإنجلترا والولايات المتحدة.