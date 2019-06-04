الثلاثاء أول أيام عيد الفطر في هذه الدول .. وليبيا تتراجع في اللحظة الأخيرة

عواصم - الوكالات

أعلنت ليبيا بأن اليوم الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بعد ساعات من إعلانها بأنه الأربعاء.

جاء ذلك في بيانين منفصلين نشرتهما، دار الإفتاء الليبية، وجاء إعلان التغيير بعد ساعات من الاعلان بأن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان وأن أول أيام العيد سيكون يوم الأربعاء وذلك بعد تعذر رؤية هلال شوال.

وذكرت الهيئة العامة للأوقاف التابعة للوفاق بانه قد توجب بداية الإعلان على عدم ثبوت دخول الشهر غير أنه بلغنا لاحقا ثبوت رؤيته مساء الثلاثاء في مناطق مختلفة من بلادنا ليبيا، من بينها مدينة سبها، وبن جواد، وسرت، وبني وليد.

إلى ذلك أعلنت معظم دول الخليج أن اليوم الثلاثاء أول أيام عيد الفطر، فيما قالت مصر وسوريا وفلسطين والأردن إن اليوم الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان والأربعاء أول أيام العيد.

وأفاد الديوان الملكي السعودي بقرار المحكمة العليا في المملكة ثبوت رؤية هلال شوال، مساء أمس الاثنين، وبذلك يكون اليوم الثلاثاء أول أيام عيد الفطر في السعودية.

وأكدت كل من الإمارات وقطر والكويت والبحرين والجزائر بالإضافة إلى دار الإفتاء في لبنان أن اليوم الثلاثاء أول أيام عيد الفطر.

وفي اليمن، أعلنت حكومة الرئيس، عبدربه منصور هادي، غدا أول أيام العيد، بينما قال الحوثيون إن غدا المتمم لشهر رمضان.

أما العراق، فأكد المجمع الفقهي السني لكبار العلماء للدعوة والإفتاء، أن الثلاثاء أول أيام عيد الفطر، فيما لم يعلن مكتب المرجع الشيعي الأعلى، علي السيستاني، موقفه من رؤية الهلال بعد.