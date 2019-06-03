الإثنين, 03 يونيو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
31 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. أخبار
  4. عرض الخبر

"الكونجرس" يسعى لوقف "هدية ترامب" إلى محمد بن سلمان

الإثنين 03 يونيو 2019 01:47 ص بتوقيت مسقط

"الكونجرس" يسعى لوقف "هدية ترامب" إلى محمد بن سلمان

ترجمة- رنا عبد الحكيم

ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن ثمة تحركات في أروقة الكونجرس الأمريكي من قبل بعض أعضاء، للحيلولة دون بيع الرئيس دونالد ترامب أسلحة للسعودية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ستسهم في "كبح محاباة" ترامب لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ومنع الرئيس من منح بن سلمان "هدية جديدة".

وقالت الصحيفة- في افتتاحيتها- إن أغلبية الكونجرس الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري صوتت الشهر الماضي ضد المزيد من الدعم الأمريكي لتدخل المملكة العربية السعودية الكارثي في اليمن، رغم أنه فشل في تحقيق أهدافه، بينما تسبب في أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

واستخدم ترامب حق النقض ضد القرار، ليصبح هذا الدعم الآن للنظام السعودي وحلفائه غير مشروط. وأبلغت وزارة الخارجية الأمريكية الكونجرس بأنها ستستخدم "حالة الطوارئ" لإكمال 22 صفقة أسلحة موجهة إلى المملكة العربية السعودية والعديد من الدول الأخرى، بما في ذلك الذخائر التي قتلت المدنيين في اليمن.

وترى الصحيفة أن هذا الإجراء "انتهاك" آخر من ترامب للثوابت الأمريكية، إن لم يكن للقانون نفسه. ولم يوضح إخطار الإدارة ما هي "حالة الطوارئ" التي سمحت لها باستخدام ثغرة في قانون مراقبة تصدير الأسلحة. وعلى الرغم من أن مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي أشار إلى حاجة الدول العربية لـ"ردع من يهاجمها وحماية نفسها" ضد إيران، فإن بعض الأسلحة التي يتم توفيرها لن تكون متاحة لسنوات، مما يعني أنها غير مرتبطة بالحرب الأهلية في اليمن أو التوترات المتصاعدة في مكان آخر في المنطقة.

واعتبرت الصحيفة أن ترامب يتحدى- بشكل أوسع- دور الكونجرس الصحيح في تشكيل السياسة الخارجية للولايات المتحدة. وعلقت بعض الدول بالفعل مبيعاتها من السلاح إلى المملكة العربية السعودية، نتيجة لقصفها المتكرر والمتعمد للأهداف المدنية في اليمن ورفض الرياض مساءلة كبار المسؤولين في المملكة عن جرائم حقوق الإنسان، بما في ذلك قتل الصحفي جمال خاشقجي وتقطيع جسده. ولإيقاف مبيعات الأسلحة نهائيا، كان يتعين على الكونجرس إقرار التشريعات المناسبة، وكان على ترامب أن يفعل ذلك بنفسه أو على الأقل ينبغي أن يسمح بمراجعة صفقات الأسلحة.

لكن بدلا عن ذلك، تجاهل ترامب مجددا الكونجرس مفضلا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والذي تثار حوله اتهامات بتورطه في مقتل خاشقجي (بحسب وكالة الاستخبارات الأمريكية). وفي وقت سابق من هذا العام، فشل ترامب في تلبية شرط قانوني بأن يقدم تقريرا إلى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ عن مسؤولية ولي العهد عن حادثة القتل.

وتعتقد "واشنطن بوست" أنه إذا نجح ترامب في إرسال "الهدية الجديدة" إلى ولي العهد السعودي، فسيسجل ترامب انتهاكا جديدا للقوانين؛ حيث سيكون بمقدور الرؤساء الأمريكيين بيع الأسلحة في أي مكان في العالم دون مراجعة الكونجرس، من خلال إعلان حالة طوارئ غير محددة. ولذا ترى الصحيفة أن يتعين على مؤيدي ترامب والموافقين على مبيعات الأسلحة للسعودية، أن ينزعجوا من هكذا خطوة. لكن السيناتور جميس ريش (آر- إيداهو) رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس، يفكر في كيفية مواجهة ذلك، وقال في بيان إنه "يراجع ويحلل المبررات القانونية لهذا الإجراء وما يترتب عليه من تداعيات".

وترى "واشنطن بوست" أن لدى ريش حل جاهز لمعالجة هذه المشكلة القانونية؛ إذ يمكنه السماح بالتصويت في لجنة العلاقات الخارجية على التشريع لحظر المبيعات، حتى يوقف النظام السعودي القصف في اليمن ويلبي الشروط الأساسية الأخرى لمثل هذه الصفقات، بما في ذلك الإفراج عن نشطاء حقوق المرأة اللائي احتجزتهن وعذبتهن المملكة. وتطالب الصحيفة في ختام افتتاحيتها الكونجرس بالاتزام بكبح جماح ترامب الذي وصفته بـ"الوحشي" ومحاباته لرجل السعودية القوي، في إشارة لمحمد بن سلمان، مؤكدة أنه حان الوقت لريش لإظهار ما إذا كان على مستوى هذا التحدي أم لا.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

12 فبراير 2019

ترامب يرفض اتجاه الكونجرس لوقف الدعم للسعودية في حرب اليمن

المزيد

11 نوفمبر 2017

ترامب يؤيد محمد بن سلمان

المزيد

12 ديسمبر 2018

ترامب: محمد بن سلمان هو زعيم السعودية

المزيد

06 أكتوبر 2018

محمد بن سلمان لـ ترامب: لن ندفع شيئا مقابل أمننا

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

مسؤولون ومستثمرون: التوجيهات السامية تبشر بانتعاش الاستثمار السياحي في مسندم

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

"حفظ النعمة": توزيع2217 طبقًا وإطعام 60124 شخصا بالبريمي خلال الشهر الفضيل

المحليات - أخبار

412 منشأة فندقية جاهزة لاستقبال الزوار من داخل وخارج السلطنة في إجازة العيد

عمان - سياحة عمان

"مصفاة الدقم" تسند مرحلة التصميم الأولي لمجمع الصناعات البتروكيماوية ووحدة الاستخلاص

الاقتصاد - محلي

"الأوقاف" تدعو المواطنين والمقيمين للمشاركة في تحري هلال شوال

المحليات - أخبار

اعتماد السلطنة خالية من الحصبة والحصبة الألمانية المتوطنة

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

توقعات بحالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

ثروات النفط والغاز تُشيْطن إيران

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

الشرطة: 3 أشخاص وراء مقتل امرأة وطفلين حرقا في بهلاء

المحليات - شرطة

تحديد إجازة عيد الفطر للقطاعين الحكومي والخاص

المحليات - أخبار

لغز هبوط طائرة قطرية في السعودية لأول مرة منذ الأزمة

دولي - أخبار

كاميرات الأعراس

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

إعلان أسفل الأكثر قراءة