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بالفيديو.. صاعقة رعدية مرعبة تضرب سعودي خلال توثيقه أمطار مكة

الأحد 02 يونيو 2019 03:32 م بتوقيت مسقط

بالفيديو.. صاعقة رعدية مرعبة تضرب سعودي خلال توثيقه أمطار مكة

 

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مثير لنجاة أحد الأشخاص في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، من صاعقة رعدية قوية.

وكادت الصاعقة أن تصيب مصور الفيديو، وذلك أثناء تصويره الأمطار الغزيرة في مكة المكرمة.

​يشار إلى أن هطول الأمطار الغزيرة مستمر على مكة المكرمة، إذ حذر المركز الوطني للعمليات الأمنية، من هطول الأمطار مؤكدا على ضرورة الابتعاد عن مجاري السيول والأودية، حفاظا على سلامتكم.

وكان مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، أعلن أمس السبت، تعليق حركة الملاحة الجوية.

وذكر الحساب الرسمي لمطار الملك عبد العزيز عبر "تويتر"، أن القرار جاء بسبب تدني مستوى الرؤية الأفقية الناتجة عن التقلبات الجوية.

​وأضاف "حرصا على سلامة المسافرين، تم تعليق الحركة الجوية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بسبب تدني مستوى الرؤية، نتيجة التقلبات الجوية التي تشهدها جدة، وسنوافيكم بأي مستجدات".

 

المصدر : سبوتنيك

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