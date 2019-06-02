حمد بن جاسم يوجه سؤالا للسعودية

عواصم – الوكالات

أعرب رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم آل ثاني، عن أمله في أن تنحاز القيادة السعودية لمصلحة الخليج من أجل بقاء مجلس التعاون والمحافظة على شعوب المنطقة متلاحمة، مشيدا بصمود شعب قطر.

وكتب حمد بن جاسم، في سلسلة تغريدات عبر حسابه في "تويتر"، أن دعوته للوحدة والتلاحم ليست من مبدأ الضعف، وإنما كي يظل الشعب الخليجي متلاحما متراصا أمام المؤامرات الكبرى التي تحاك ضده.

ووجه رئيس وزراء قطر السابق سؤالا للقيادة في السعودية، قال فيه: "من المستفيد من الأزمة؟ ولماذا افتعلها؟".. معقبا: "دعكم أيها الأشقاء مما تدعونه من قضايا لا تمت للحقيقة بصلة!".

وأشاد حمد بن جاسم بإنجازات دولته وما حققته خلال فترة الحصار، وبصمود الشعب والقيادة القطرية خلال هذه الفترة.

واعتبر بن جاسم أن "الحصار الجائر" على دولته من بعض الدول، مع اقتراب دخول عامه الثالث، هو ذكرى مؤلمة وحزينة، ليس للشعب القطري وحده، ولكن على الشعب الخليجي ككل.

وتحل في الخامس من يونيو الجاري الذكرى الثانية للمقاطعة التي فرضتها السعودية والبحرين والإمارات ومصر، ضد قطر بدعوى دعمها الإرهاب، وهو ما تنفيه الأخيرة.