فريق نادي الجالية الأردنية بطلا لبطولة رمضان الكروية

مسقط - الرؤية

حقق فريق نادي الجالية الأردنية لقب بطولة رمضان الكروية التي تبنتها ودعمتها السفارة البحرينية، وشاركت في تنظيمها السفارة الماليزية ونادي الجالية الأردنية، ممثلا بالدكتور مهند الجندلي مشرف لجنة بطولة الجاليات الكروية التي ينظمها نادي الجالية الأردنية بشعارها "نحبك قابوس" على مدار ثماني سنوات متتالية، وتوج الفريق الأردني بالبطولة بعد فوزه في المباراة النهائية على الفريق المغربي بأربعة أهداف مقابل هدفين، وبعد انتهاء المباراة أقيم الحفل الختامي تحت رعاية سعادة سفير مملكة البحرين في السلطنة وحضور سعادة السفير الماليزي وعدد من المسؤولين .

وضمن سياسة التحفيز والتكريم لكل إبداع وتألق، ومندوبا عن سعادة السفير زهير النسور الموقر سفير المملكة الأردنية الهاشمية في السلطنة رعى سعادة القنصل الاردني مأمون الفقير المحترم، حفل تكريم الفريق بكافة افراده وممثل الجالية في التنظيم، حيث أقام مجلس إدارة النادي حفلا بهيجا احتفاء باللاعبين، وتم تسليم أعضاء الفريق شهادات تقدير، بالإضافة إلى شهادة تقدير ودرع تذكاري من نادي الجالية الى الدكتور مهند الجندلي تقديرا لجهوده في التنظيم وتمثيل الجالية الأردنية، وقد عبر الأستاذ محمد العمري رئيس مجلس إدارة نادي الجالية الأردنية بداية على أهمية بطولة رمضان الكروية، وتقدم بخالص الشكر إلى سعادة سفير مملكة البحرين الشقيقة وكافة أركان السفارة على جهودهم في تبني وتنظيم البطولة الرمضانية التي تعكس مدى المحبة والوئام بين الجميع على هذه الأرض الطيبة. وأكد على فخره واعتزازه بالفريق واللجنة المنظمة للبطولة سائلا المولى عز وجل استمرار التألق والنجاح في كافة المناسبات، وأفاد أن هذا التكريم يأتي ضمن السياسة التي يتبعها مجلس إدارة النادي في تقدير الجهود وتكريم أصحابه، وفي لفتة رائعة قدم فريق الجالية كأس البطولة إهداء الى ادارة نادي الجالية الأردنية، وقد عبر راعي الاحتفال سعادة القنصل مأمون الفقير عن سعادته البالغة بهذا النجاح وهذه اللفتة الطيبة، موكدا اعتزازه ودعمه للفريق، بالإضافة إلى شكره الجزيل لرئيس مجلس إدارة نادي الجالية وكافة أعضاء المجلس وجميع أبناء الجالية على جهودهم في التفاعل مع المجتمع المحلي وتميزهم بالعطاء والبذل بسخاء، والشكر موصول إلى اللجنة المنظمة والناطق الاعلامي لبطولة الجالية لتنس الطاولة، وان هذه الجهود، وهذا التفاعل هو رسالة شكر وعرفان إلى السلطنة الحبيبة قيادة وشعبا وحكومة.

وقد تزامن حفل التكريم مع مباريات دور الثمانية من بطولة التنس لأبناء النادي والذي ينظمها مجلس إدارة نادي الجالية الأردنية ممثلا باللجنة المنظمة والمشكلة لهذه الغاية ورئيسها:

الفاضل عبد الكريم العمري وعضوية

المهندس وجدي الكوفحي

المهندس رامي البزاري

والناطق الإعلامي حسان ملكاوي

وقد أسفرت النتائج عن تاهل كل من

لؤي السمهؤري وعمر العمري وعبدالله الكنج، بانتظار المباراة القادمة لاكتمال المتأهلين لدور الأربعة، حيث سيقام حفل ختام البطولة يوم الجمعة ٣١ مايو حسبما اكد الناطق الإعلامي للبطولة، والذي أفاد أنها تشهد تفاعلا من اللاعبين والحضور، وأجواء ودية أخوية تعكس هدف وفلسفة البطولة في الشهر الفضيل شهر المحبة والتسامح.

وقد اشاد الملكاوي ايضا ببطولة رمضان الكروية، والتي قامت على الشراكة في العمل التطوعي والمهنية والتخصص في التنفيذ والاستجرايجية في الرؤية ووحدة الهدف ونبل الغاية وفي منافسة اخوية شريفة ولقاءات مثيرة تمتع بها الجميع بأخلاق الفرسان وشيم الكبار ، وأعرب عن تقديره الكبير إلى المنظمين والراعين لهذة البطولة وخاصة سعادة الدكتور جمعة بن احمد الكعبي الموقر سفير مملكة البحرين وسعادة السفير الماليزي شهربل افندي بن عبد الغني الموقر