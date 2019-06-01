"اليسر" تمول مشروع تركيب عدادات المياه الذكية

مسقط - الرؤية

وقع اليسر، نافذة الصيرفة الإسلامية لبنك عمان العربي، اتفاقية مع المركز الوطني للكهرباء والطاقة لتمويل مشروع تركيب عدادات المياه الذكية في السلطنة. وستقوم العدادات الجديدة عند بدء تشغيلها باستخدام أحدث تقنيات انترنت الأشياء لقراءة كمية المياه المستهلكة وصرف الفواتير.

ووقع الاتفاقية المهندس عبدالله البادي، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للكهرباء والطاقة والدكتور خليفة الغماري، المدير العام لليسر، بحضور عبدالله المعمري، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للكهرباء والطاقة وعدد من الإداريين والموظفين. وتأتي هذه الاتفاقية ضمن جهود اليسر للصيرفة الإسلامية في دعم المشاريع الوطنية.

وقال الدكتور خليفة الغماري على تمويل المشروع إنّ تزايد استخدام انترنت الأشياء في مشروعات عديدة عالميًا خلال الفترة الماضية، بسبب سرعتها وكفاءتها ودقتها وخفضها للتكلفة. مستقبل بلادنا يرتبط بمدى قدرتنا على استغلال تقنيات انترنت الأشياء لتطوير أنظمة الكترونية ذكية لتتمكن الدولة من التنافس في المحافل العالمية والنمو باقتصادها، ويعد المشروع أحد أحدث المشاريع بالتزامن مع الأنظمة الذكية ضمن خطة السلطنة لتطوير المدن الذكية ونحن فخورون بكوننا أحد المشاركين فيه، حيث تلتزم اليسر بكونها الداعم و الممول لمثل هذه المشاريع التي تصب في مصلحة البلاد والمواطن.

وقال خالد العبيداني، رئيس دائرة الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في اليسر: ملتزمون لدعم كافة القطاعات في الحكومة ونسعى لبذل المزيد من الجهود لتحقيق قيمة مضافة للمجتمع عبر استخدام حلول مبتكرة لتقديم خدمات ذات جودة أعلى للمواطنين والمقيمين. وسيساهم المشروع على الأمد الطويل في تطوير الكفاءات وتحقيق عوائد اقتصادية مجدية.

وأوضح المهندس عبدالله البادي، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للكهرباء والطاقة: نعمل مع شركائنا على توطين تقنيات إنترنت الأشياء وإقامة المصانع في السلطنة كجزء من تخطيطنا الاستراتيجي. ونعتقد أن إدخال التقنيات إلى سلطنة سيخلق العديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم بدوره سيعمل على خلق المزيد من الفرص. كما نؤمن بتعمين المعرفة الفنية للتقنيات إنترنت الأشياء بمستوى عالمي. في هذا المشروع، نستهدف أيضًا تدريب الشباب وتأهيلهم للعمل في مجالات تقنيات إنترنت الأشياء المتعددة.