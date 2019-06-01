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القضاء يشترط التفرقة بين كارلوس غصن وزوجته

السبت 01 يونيو 2019 04:32 م بتوقيت مسقط

القضاء يشترط التفرقة بين كارلوس غصن وزوجته

 

 

انتقد محامي رئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن حظراً يمنع موكله من رؤية زوجته، الذي وُضع كشرط للإفراج عنه في الوقت الذي ينتظر فيه غصن محاكمة بتهمة سوء السلوك المالي.

ومنع القاضي غصن من رؤية زوجته كارول، وحتى في حضور محامين، أو التحدث إليها عبر الهاتف. وأكد الادعاء العام أن التقييد يشكل ضرورة لمنع التلاعب بالأدلة.

وقال المحامي تاكاشي تاكانو في مقابلة عبر الهاتف اليوم السبت إن الحظر غير عادل وقاس.

وتقدم باستئنافه السابق، الذي رفضته إحدى محاكم المقاطعة ومحاكم الاستئناف، إلى المحكمة العليا التي رفضته الشهر الماضي.

تعهد تاكانو بالحفاظ على تقديم عرائض جديدة، قائلا إنها ستقدم في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.

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