السبت, 01 يونيو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
44 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. أخبار
  4. عرض الخبر

أمريكا لحلفاءها: إذا استخدمتم هواوي فلن تحصلوا على المعلومات

السبت 01 يونيو 2019 02:37 م بتوقيت مسقط

أمريكا لحلفاءها: إذا استخدمتم هواوي فلن تحصلوا على المعلومات

عواصم - الوكالات

حذرت الولايات المتحدة حلفاءها الغربيين من السماح لشركة هواوي الصينية بتشييد البنية التحتية للاتصالات لديها، وهددت بمنع الحصول على معلومات أمنية في حال اعتماد تلك الشبكة في اتصالات الجيل القادم.

وجاء هذا التحذير على لسان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بعد اجتماعه بنظيره الألماني هايكو ماس في برلين، حيث ما تزال ألمانيا تقف مع بريطانيا وفرنسا في الطرف الرافض لحظر شركة هواوي المملوكة للدولة الصينية من المشاركة في شبكات الجيل الخامس التي يجري تشييدها بالفعل.

وقال بومبيو في أول محطة بجولته الأوروبية إنه على الرغم من أن الدول ستتخذ "قرارا سياديا" بشأن المعدات التي ستستخدمها فإن هذا القرار ستكون له تبعاته، مضيفا "هناك احتمال بأننا قد نضطر لتغيير مسلكنا، فمن غير الممكن السماح لبيانات بشأن المواطنين أو الأمن القومي أن تمر عبر شبكات لا نثق بها".

والتقى بومبيو لاحقا بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وأجرى معها محادثات موجزة قبل المغادرة إلى سويسرا، حيث وصف ألمانيا بأنها "شريك عظيم ومهم وحليف للولايات المتحدة".

أما ميركل فقالت للصحفيين قبل الاجتماع إن "الولايات المتحدة أهم شريك لنا خارج أوروبا وستظل كذلك".

وحث بومبيو بريطانيا هذا الشهر على عدم استخدام تكنولوجيا هواوي في بناء شبكات الجيل الخامس بسبب مخاوف من أنها قد تكون وسيلة تجسس للصينيين.

وردا على تعليقات مماثلة بشأن هواوي لمايك بنس نائب الرئيس الأميركي في كندا الخميس، قال المتحدث باسم الخارجية الصينية غنغ شوانغ إن الولايات المتحدة لم تثبت بعد أن منتجات هواوي تمثل خطرا أمنيا، مضيفا "نأمل أن تتوقف الولايات المتحدة عن هذه التصرفات الخاطئة التي لا تتناسب على الإطلاق مع وضعها ومكانتها كدولة كبرى".

يأتي ذلك بعد أيام من قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إدراج شركة هواوي و70 فرعا تابعا لها ضمن القائمة السوداء للمصدرين، ومنع هذه الشركة من بيع منتجاتها التقنية للولايات المتحدة، وسط اتهامات بأنه يمكن استخدام تقنيتها للتجسس لمصلحة الحكومة الصينية.

المصدر : الجزيرة نت

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

19 فبراير 2019

مؤسسة هواوي: أمريكا لن تستطيع تدميرنا

المزيد

16 مايو 2018

السلطنة تحتضن مسابقة "هواوي" الشرق أوسطية لتقنية المعلومات والاتصالات

المزيد

30 أبريل 2019

"واشنطن بوست": أمريكا تفشل في تحجيم نفوذ "هواوي" الصينية بأوروبا

المزيد

22 مايو 2019

"جارديان": "جوجل" و"هواوي".. حرب بين أمريكا والصين

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

غدا.. طرح ورقة نقدية "مؤمنة" من فئة 50 ريالا

الاقتصاد - محلي

شهاب بن طارق يلتقي رئيس الوزراء القطري في مكة

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

الإعلان عن أسعار الوقود في السلطنة لشهر يونيو 2019

الاقتصاد - محلي

توجيهات سامية من جلالة السلطان للمستثمرين بمحافظة مسندم

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

"بلومبرج" تكشف تفاصيل "الصفقة الكبرى" لإنهاء الصراع الخليجي

دولي - أخبار

انخفاض جديد في سعر نفط عمان

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

توقعات بحالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

ثروات النفط والغاز تُشيْطن إيران

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

تحديد إجازة عيد الفطر للقطاعين الحكومي والخاص

المحليات - أخبار

لغز هبوط طائرة قطرية في السعودية لأول مرة منذ الأزمة

دولي - أخبار

كاميرات الأعراس

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

تعرف على فحوى رسالة العاهل السعودي إلى أمير قطر

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة