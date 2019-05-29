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أنهوا 8 أشهر من التدريب في الأكاديمية الرائدة

بنك مسقط يحتفل بتخريج الدفعة الثامنة من رواد ورائدات الأعمال في أكاديمية الوثبة

الأربعاء 29 مايو 2019 06:08 م بتوقيت مسقط

بنك مسقط يحتفل بتخريج الدفعة الثامنة من رواد ورائدات الأعمال في أكاديمية الوثبة

 

مسقط - الرؤية

احتفل بنك مسقط -المؤسسة المالية الرائدة في السلطنة- بتخريج الدفعة الثامنة للسنة الخامسة على التوالي من رواد ورائدات الأعمال في أكاديمية الوثبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في الفرع الرئيسي للبنك، بحضور أحمد بن فقير البلوشي رئيس الأعمال المصرفية للشركات ببنك مسقط، وعدد من مسؤولي البنك. وتم تخريج مجموعة من رواد ورائدات الأعمال الذين أنهوا 8 أشهر من التدريب في أكاديمية الوثبة، وذلك في إطار الاهتمام الذي يوليه بنك مسقط لرواد ورائدات الأعمال أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأعرب إبراهيم بن خميس البلوشي مساعد مدير عام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ببنك مسقط، عن سعادته بتخريج مجموعة جديدة من الخريجين من أكاديمية الوثبة، وقدم لهم التهنئة على جهودهم والتزامهم بفترة التدريب التي استمرت حوالي 8 أشهر، وحرصهم على الاستفادة من برامج التدريب التي تقدمها أكاديمية الوثبة والتي دشَّنها البنك ضمن المبادرات التي يُطلقها لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تماشياً مع جهود الحكومة لتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم اقتصاد السلطنة.

وأوضح البلوشي أنَّ أكاديمية الوثبة تهدف لدعم رواد الأعمال وتنمية وتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ تنفيذاً للتوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- بالاهتمام برواد الأعمال العمانيين، وتعزيز دور هذه المؤسسات في نمو وتقدم الاقتصاد الوطني.

وأشار البلوشي إلى أنَّ الهدفَ الرئيسيَّ من إنشاء أكاديمية الوثبة هو تقديم الاستشارات المجانية في مجال التمويل والإدارة، وطرح الحلول المناسبة لرواد الأعمال الذين يحتاجون في بداية مشوارهم للتوجيه والتوعية في مختلف مجالات الإدارة والتمويل...وغيرها من المجالات التي تُسهم في إنجاح المؤسسات التي يشرفون عليها. وتمَّ تنظيم البرنامج -الذي يستغرق 8 أشهر- بالتعاون مع مؤسسة راديانت سايل؛ حيث يحصل المتدربون على شهادة معترف بها دولياً من معهد إدارة المشاريع (Project Management Institute) في الولايات المتحدة الأمريكية. كما يدرب البرنامج موظفين مختارين ليكونوا مستشارين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا استمرار بنك مسقط في تنفيذ الخطط التي تهدف للاهتمام برواد الأعمال وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

من جانبها، قدَّمت زينب الحارثية صاحبة مشروع لؤلؤ الحرث ومشروع عود الزاي إحدى خريجات أكاديمية الوثبة لهذا العام، الشكر لبنك مسقط على دوره في دعم ومساندة رواد ورائدات الأعمال والمشاركة في تنمية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وقالت: استفدنا من مشاركتنا في برنامج الأكاديمية الذي يقدمه بنك مسقط، مؤكدةً أن البرنامج التدريبي تم تنفيذه باحترافية، وسينعكس بشكل إيجابي على عملنا وعلى تطوير وتقدم شركاتنا.

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