الثلاثاء, 28 مايو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
40 °c
  1. الرئيسية
  2. عمان
  3. الدولة والشورى
  4. عرض الخبر

يأخذ بأحدث الاتجاهات التشريعية لتحقيق التوازن بين حقوق المفلس والدائنين والصالح العام

"الشورى" يحيل مشروع قانون الإفلاس إلى "الدولة".. والأعضاء يقترحون إضافة بنود جديدة

الثلاثاء 28 مايو 2019 06:04 م بتوقيت مسقط

١
٢_4
٤_2
٦_1
٧_6
٨_7
٩_5
١٠_1
١١
سعادة أبوبكر باعمر مقرر الجلسة عن اللجنة الاقتصادية

 

مسقط - الرؤية

أحالَ مجلسُ الشورى، صباح أمس الثلاثاء، مشروعَ قانون الإفلاس إلى مجلس الدولة، بناءً على المادة (58) مكررًا (37) من النظام الأساسي للدولة، والتي تنصُّ على أن "تُحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى، الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يَجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يومًا على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه؛ فإذا اختلفَ المجلسان بشأن المشروع اجتمعا في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة، وبدعوة منه لمناقشة أوجه الاختلاف بين المجلسين، ثم التصويت على المشروع في الجلسة ذاتها، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع إلى جلالة السلطان مشفوعًا برأي المجلسين".

جاء ذلك بعد إقرار المجلس لتقرير اللجنة الاقتصادية والمالية على مشروع القانون خلال الجلسة الاعتيادية الرابعة عشرة لدور الانعقاد السنوي الرابع (2018-2019م) من الفترة الثامنة (2015-2019م) التي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس. وخلال الجلسة، قرأ سعادة أبوبكر بن سليمان بن علوي باعمر مقرر اللجنة، مواد قانون الإفلاس، ثمَّ قام أصحاب السعادة أعضاء المجلس بمواصلة مناقشة مواد مشروع القانون باستفاضة، مُبدين جُملة من الملاحظات ومقترحات التعديلات على عدد من المصطلحات والاستيضاح حول فحوى المواد الواردة في النص المحال من الحكومة، والتي تمَّ تداولها بالجلسة ومقارنتها بما آلت إليه آراء اللجان المختصة التي قامت بدراسة القانون بالاعتماد على تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية والمتضمن أيضا رأي المختصين باللجنة التشريعية والقانونية، إلى جانب اقتراح إضافة بنود جديدة لمواد المشروع بما يتواكب مع مستجدات البيئة الاقتصادية.

وتطرَّقت مُناقشات الأعضاء إلى إجراءات طلب الصلح الوقائي وآليات اتخاذ التدابير التحفظية على أموال المدين، إلى جانب الجوانب المتعلقة بإشهار الإفلاس وآثار الحكم بإشهار الإفلاس على الدائنين وعلى الغير. كما تمَّت مُناقشة المواد المتعلقة بوضع الأختام وجرد أموال المفلس. ودارت مُناقشات مُستفيضة فيما يتعلق بالمواد المتعلقة بإفلاس الشركات والتفليسات الصغيرة.

ويتضمَّن مشروع القانون المحال من مجلس الوزراء 242 مادة، إلى جانب مواد جديدة أضافها مجلس الشورى جاءت بعد جُملة من الاجتماعات والمناقشات عبر اللجان المختصة بالمجلس. ويهدفُ مشروع القانون إلى إيجاد إطار تشريعي وقانوني يُعزِّز البيئة التشريعية لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى السلطنة؛ من خلال إعادة هيكلة الإجراءات التي تمكِّن التاجر من تخطي مرحلة الدين، وتنظيم إفلاس أفرع أو وكالات الشركات الأجنبية. ويُسهم مشروع القانون في وضع الأحكام الخاصة بالإفلاس، ضمن إطار من التوازن بين حقوق المفلس والدائنين والصالح العام، وتطوير الإجراءات الحاكمة بهذا الشأن، إلى جانب تقديم المعونة للتاجر المتعثر لمعاودة الانتظام في النشاط الاقتصادي، إلى جانب تنظيم الصلح الواقي من الإفلاس وفق أحدث الاتجاهات التشريعية.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

28 مايو 2019

"الشورى" يحيل مشروع قانون استثمار رأس المال الأجنبي إلى مجلس الدولة .. ويستكمل مناقشة "الإفلاس" اليوم

المزيد

05 يونيو 2018

"الشورى" يحيل تقرير مشروع قانون الثروة المائية الحية إلى "الدولة"

المزيد

26 يونيو 2018

"الدولة" يناقش مشروع قانون الثروة المائية والأعضاء يبرزون أهميته في التنويع الاقتصادي

المزيد

22 أبريل 2019

"اقتصادية الشورى" تناقش مشروع قانون الإفلاس المحال من مجلس الوزراء

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"الشورى" يحيل مشروع قانون الإفلاس إلى "الدولة".. والأعضاء يقترحون إضافة بنود جديدة

عمان - الدولة والشورى

"البلديات" تكثف جهود التفتيش الصحي والرقابة على الأغذية استعدادا لعيد الفطر

المحليات - أخبار

"الغرفة" تناقش تعزيز استفادة القطاع الخاص من المشاركة في اجتماعات منظمة التجارة العالمية

الاقتصاد - محلي

تأسيس الشركة الدولية للمنتجات البحرية بتكلفة استثمارية 42 مليون ريال عماني

الاقتصاد - محلي

تحديد إجازة عيد الفطر للقطاعين الحكومي والخاص

المحليات - أخبار

مواطنو الوسطى يناشدون الجهات المعنية إعادة تأهيل الطرق واستكمال رصف المناطق الحيوية

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

الأقدار.. والتقدير

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

بالفيديو.. جلالة السلطان يصدر 4 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

هواوي ترد على "حظر" أندرويد

منوعات - تكنولوجيا

بن علوي يصل إلى إيران

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

قطر تسد فجوة الغاز المسال في الإمارات بعد تعطل خط أنابيب

دولي - اقتصاد

بالصور..وفاة مواطن وفقدان عائلة مكونة من 6 أفراد بولاية وادي بني خالد

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة