الكلباني يصدر قرارا بإنشاء مركز الوفاء لتأهيل الأطفال المعاقين في مقنيات بعبري

مسقط - مرشد البلوشي

أَصْدَر مَعَالي الشيخ مُحمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية، قرارًا وزاريًّا يقضي بإنشاء مركز الوفاء لتأهيل الأطفال المعاقين ببلدة مقنيات بولاية عبري في محافظة الظاهرة، لخدمة سكان عدد من القرى التابعة للولاية؛ هي: مسكن، وانجيد، والحومانية، وبلاد الشهوم، والبليدة، وحيل بني غريب، وسدادب، والهجيرمات.

ويأتي إنشاء هذا المركز نظرا لبُعد المسافة بين بلدة مقنيات ومركز الوفاء لتأهيل الأطفال المعاقين بولاية عبري، والتي تُقدَّر بنحو 80 كيلومترا. ويختص مركز الوفاء لتأهيل الأطفال المعاقين ببلدة مقنيات بتقديم خدمات التأهيل الاجتماعي والنفسي وبرامج التأهيل لتحسين القدرات الحركية والوظيفية وقدرات النطق والكلام منذ مرحلة عمرية مبكرة، وتقديم برامج تنمية المهارات الأكاديمية والإدراكية والمعرفية والحياتية وغيرها من المهارات المختلفة، وأيضا تهيئة الشخص ذي الإعاقة للالتحاق بالمؤسسات التعليمية والتدريبية والتأهيلية وفقا لقابليته وقدراته ومهاراته، كما يقدم المركز برامج التهيئة المهنية والتأهيل المهني لمن تسمح قابليتهم وقدراتهم، سواءً أكان ذلك داخل المراكز أم بالتعاون مع مؤسسات المجتمع الأخرى الحكومية أو الأهلية والخاصة.

وتتضمَّن اختصاصات المركز توجيه وإرشاد أسرة الشخص ذي الإعاقة إلى كل ما يتعلق بواقع ومتطلبات الإعاقة وكيفية التكيف معها وتعزيز دور الأسرة في القيام بواجباتها، وتنفيذ برامج التوعية لإذكاء روح العمل الاجتماعي لدى الأفراد وتفعيل دور المجتمع لتقديم أفضل الخدمات للمعاقين في إطار المشاركة والتكافل الاجتماعي، وتعميق العلاقة بين الأسر والمراكز من خلال الزيارات التي يقوم بها المختصون للشخص ذي الإعاقة في بيئته ومنزله، والتعرف على الصعوبات التي تواجهه ومحاولة حلها، إضافة لتنفيذ برنامج الزيارات المنزلية لتقديم بعض الخدمات التأهيلية للحالات التي يتعذر وصولها للمراكز أو لمتابعة الحالات التي أنهت برنامجها التأهيلي إذا تطلب الأمر، ووفقا لظروف كل حالة على حدة، إلى جانب اختصاص المركز بإعداد وتنفيذ البرامج والأنشطة التي تعمل على تنمية وصقل المهارات المختلفة لدى الشخص ذوي الإعاقة والترفيه عنهم.