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غضب في إيران بعد مقتل بلوشيا بسبب "رخصة قيادة"

الثلاثاء 28 مايو 2019 05:32 م بتوقيت مسقط

غضب في إيران بعد مقتل بلوشيا بسبب "رخصة قيادة"

طهران - الوكالات

أفادت تقارير من محافظة بلوشستان، جنوب شرقي إيران أن السكان المحليين تظاهروا، أمس الاثنين، أمام مكتب المحافظ في مدينة زاهدان، بعد أن أطلقت الشرطة النار على شاب وقتلته على الفور، لأنه لم يتوقف لتفقد رخصة قيادته.

وأكدت الشرطة وفاة الرجل بعد مطاردته في أحد طرق المحافظة ومن ثم أطلقت النار عليه عندما لم يتوقف عقب الإنذارات المتكررة.

بينما قال شهود محليون إن الشرطة كانت تطارد الرجل، موسى شهباخش، بتهمة عدم امتلاكه رخصة قيادة.

وبث ناشطون مقاطع عبر مواقع التواصل تُظهر تجمع العشرات أمام مكتب المحافظ للمطالبة بمحاسبة الضباط الذين أطلقوا النار ووضع حد لهذه الظاهرة المتزايدة، حيث قالوا إن العديد من المواطنين البلوش قُتلوا خلال الأشهر الماضية برصاص قوات الشرطة والأمن بدم بارد.

وتظهر أحد المقاطع، قيام المحتجين الغاضبين بإضرام النار في سيارة تابعة للشرطة، حيث قال نشطاء إن الأمن اعتقل 30 شخصاً من المتظاهرين عقب ذلك.

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