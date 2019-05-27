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زعيم حوثي يكشف مبرر استهداف السعودية بـ "المسيرة"

الإثنين 27 مايو 2019 05:22 م بتوقيت مسقط

زعيم حوثي يكشف مبرر استهداف السعودية بـ "المسيرة"

صنعاء - الوكالات

قال أحد زعماء حركة الحوثي اليمنية إنَّ الحركة استأنفتْ توجيه ضربات بطائرات مسيرة في عمق الأراضي السعودية ردًّا على ما وصفه بازدراء التحالف "لمبادرات السلام" التي طرحتها الحركة. ورفض محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا التابعة للحوثيين اتهامات سعودية بأن الهجمات شنت بناء على أوامر من إيران؛ وذلك في وقت يزداد فيه التوتر بين طهران من جانب والرياض وحلفائها الغربيين والإقليميين من جانب آخر.

وقال الحوثي لرويترز عبر الهاتف: "إننا مستقلون في قراراتنا وليست لدينا تبعية لأي جهة". وفي أول بيان لمسؤول كبير بشأن الهجمات، قال الحوثي لرويترز إن الحركة وافقت في العام الماضي على وقف الهجمات، وكانت على استعداد لاتخاذ المزيد من الخطوات، إلا أنه للأسف تقابل دول العدوان هذه الخطوات بالتحليلات الخاطئة؛ مما يجعلها تنظر إلى المبادرات بالازدراء واللامبالاة. وأضاف أن الحوثيين انسحبوا بشكل أحادي من ثلاثة موانئ على البحر الأحمر متهما التحالف الذي تقوده السعودية بالإحجام عن القيام بإجراء مماثل. ولم يرد بعد أي رد من الرياض على بيان الحوثي. ولم تعترف السعودية حتى الآن بالانسحاب من الموانئ.

وكثف الحوثيون الهجمات على السعودية في الأسبوعين الماضيين ومنها ضربة بطائرات مسيرة على محطتين لضخ النفط قرب الرياض وذلك في عودة لأساليب كانت قد انحسرت إلى حد بعيد منذ أواخر العام الماضي وسط جهود السلام بقيادة الأمم المتحدة.

وذكرت وسائل إعلام سعودية أن الدفاعات الجوية بالمملكة اعترضت طائرة مسيرة أخرى مسلحة بمتفجرات قالت إن جماعة الحوثي اطلقتها باتجاه مطار جازان في جنوب السعودية. ورد التحالف على الهجمات الجديدة بالطائرات المسيرة بشن ضربات جوية على مواقع عسكرية للحوثيين في صنعاء.

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