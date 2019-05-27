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نفوق آخر وحيد قرن سومطري ذكر في ماليزيا

الإثنين 27 مايو 2019 05:08 م بتوقيت مسقط

نفوق آخر وحيد قرن سومطري ذكر في ماليزيا

 

كوالالمبور- أ.ف.ب

قال مسؤولو الحياة البرية في ماليزيا إنَّ آخر وحيد قرن سومطري ذكر نفق أمس الإثنين، تاركاً وراءه أنثى واحدة فقط في البلاد ودافعا هذا النوع المُهدد خطوة إلى الانقراض.

وكان وحيد القرن السومطري ينتشر في شرق الهند وماليزيا، لكن عدده تضاءل كثيرا ولم يبق منه سوى أقل من 80 حيوانا وفقًا للصندوق العالمي للطبيعة. وتتركز المجموعة الصغيرة المتبقية في براري إندونيسيا. وقال مدير قسم الحياة البرية في ولاية صباح الماليزية أوغستين توغا إن وحيد القرن "تام" كان يعيش في محمية طبيعية في جزيرة بورنيو. ولم يتضح على الفور سبب نفوق الحيوان، لكن تقارير إعلامية أشارت إلى أنه يُعاني من مشكلات في الكليتين والكبد. ونفوق "تام" يزيد الضغوط على الجهود التي تبذلها الجهات المحافظة على الطبيعة التي تأمل في استخدام تقنيات الإخصاب الأنبوبي لجعل هذه الحيوانات تتكاثر بفضل "إيمان" آخر أنثى وحيد قرن سومطري في ماليزيا وحيوان ذكر. وأوضح توغا أن "إيمان" تعاني من مشكلات في رحمها وهي عقيمة لكنها لا تزال قادرة على الإباضة. وقال "علينا فقط رعاية آخر وحيد قرن متبق. هذا كل ما يُمكننا فعله وسنحاول التعاون مع إندونيسيا".

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