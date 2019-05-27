ماجي بوغصن تقاوم الغرق في "رامز في الشلال"

دبي- الوكالات

تعرّضت الفنانة اللبنانية ماجي بوغضن لأزمة في برنامج "رامز في الشلال" بعدما انجرف القارب الذي كان يحملها مع فريق العمل في المياه التي تسللت إلى داخل القارب وكادت تُغرقه لولا تدارك الأمر سريعاً.

وانهمرت دموع بوغصن إثر نوبة بكاء ألمت بها خلال المقلب، لكن رامز جلال نجح في تهدئتها مع نهاية الحلقة بعدما كشف عن حقيقته بعيد ظهوره متنكراً في هيئة الغوريلا.

وعقب عرض الحلقة غردت الفنانة اللبنانية قائلة: "كان أصعب مقلب بتعرضلو بحياتي.. ومن أصعب المواقف اللي صارت معي.. سبيتلك كتير بس هلا مسامحتك ما تعيدها مرة تانية".