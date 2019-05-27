الإثنين, 27 مايو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
34 °c
  1. الرئيسية
  2. الصفحات المتخصصة
  3. اذاعة وتلفزيون
  4. عرض الخبر

"الإمام المؤسس أحمد بن سعيد" في مسلسل تاريخي على "الوصال"

الإثنين 27 مايو 2019 09:35 ص بتوقيت مسقط

"الإمام المؤسس أحمد بن سعيد" في مسلسل تاريخي على "الوصال"

 

مسقط - الرؤية

تواصل إذاعة "الوصال" بث أحداث المسلسل التاريخي "الإمام المؤسس أحمد بن سعيد" يوميًا طيلة أيام الشهر الفضيل، وذلك احتفالا بمرور 275 عاما على تأسيس الدولة البوسعيدية.

المُسلسل الإذاعي ملحمة تاريخية وطنية من سيناريو وحوار الكاتب حسن يوسف، والذي استلهم الأحداث من روايات تاريخية متداولة عن سيرة الإمام أحمد بن سعيد، وقام بمراجعة نصها باحثون في التاريخ العماني. ويتناول مسلسل "الإمام المؤسس أحمد بن سعيد" تفاصيل تأسيس الدولة البوسعيدية والأسس العامة التي ارتكزت عليها، مع تركيز خاص على الجانب السياسي والدفاعي وأصول الحكم. والمسلسل من إخراج حسن حناوي والإشراف الفني للمخرج محمد وقاف، وهو من بطولة نجوم الدراما الإذاعية والتليفزيونية أسعد فضة وعبد الرحمن أبو القاسم وزيناتي قدسية وأميمة الطاهر ورياض نحاس.

ويصاحب المسلسل مسابقة رئيسيّة تهدف إلى تعريف الناس واختبار معلوماتهم عن أحداث وشخصيات الدولة البوسعيدية منذ تأسيسها عام 1774م. وتأتي المسابقة بالتعاون مع وزارة التراث والثقافة ويقدمها يومياً محمد العلوي.

ويأتي العمل ضمن باقة من البرامج التي تبثها الإذاعة في الشهر الفضيل، مثل برنامج "فوانيس الوصال"، و"ميدان نوف"، وبرامج سمعية تحتوي على مواد مرئية تستعرض جوانب الحياة في جبال السلطنة وولاية صور من خلال برنامج "قصص من جبال عمان" من إعداد موزة الخاطرية وبرنامج "قصص من الساحل الصوري" من تصوير وتقديم محمد العلوي ومازن العلي.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

03 يوليو 2016

"عمان تحكي" يستعرض أهم المحطات في مسيرة الإمام أحمد بن سعيد البوسعيدي

المزيد

10 يونيو 2018

"مرشد" تنظم الورشة الثالثة للأطفال حول شخصية الإمام أحمد بن سعيد

المزيد

30 مارس 2016

تكريم 130 طالبا مجيدا بمدرسة الإمام أحمد بصحار

المزيد

05 يونيو 2018

مجلة مرشد تنظم الجلسة الحوارية الثالثة حول الأمام أحمد بن سعيد

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

تعرف على فحوى رسالة العاهل السعودي إلى أمير قطر

دولي - أخبار

الإمارات تعلن موعد إجازة عيد الفطر

دولي - أخبار

"التواصل الحكومي" يوضح تفاصيل الضريبة الانتقائية.. والتطبيق بعد 20 يومًا

الاقتصاد - محلي

فرق الطوارئ في "ديم" تعيد إمدادات المياه إلى شمال وجنوب الشرقية

الاقتصاد - محلي

رئيس "جمعية المحامين" لـ"الرؤية": "فك كربة" تنجح في الإفراج عن 330 معسرًا

المحليات - أخبار

السنيدي يبحث مع ممثلي المجمعات التجارية آليات زيادة الترويج للمنتجات العمانية

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

خبير فلكي: هذا هو أول أيام عيد الفطر في السلطنة

المحليات - أخبار

الأقدار.. والتقدير

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

بالفيديو.. جلالة السلطان يصدر 4 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

هواوي ترد على "حظر" أندرويد

منوعات - تكنولوجيا

بن علوي يصل إلى إيران

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

قطر تسد فجوة الغاز المسال في الإمارات بعد تعطل خط أنابيب

دولي - اقتصاد

إعلان أسفل الأكثر قراءة