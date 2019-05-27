"الإمام المؤسس أحمد بن سعيد" في مسلسل تاريخي على "الوصال"

مسقط - الرؤية

تواصل إذاعة "الوصال" بث أحداث المسلسل التاريخي "الإمام المؤسس أحمد بن سعيد" يوميًا طيلة أيام الشهر الفضيل، وذلك احتفالا بمرور 275 عاما على تأسيس الدولة البوسعيدية.

المُسلسل الإذاعي ملحمة تاريخية وطنية من سيناريو وحوار الكاتب حسن يوسف، والذي استلهم الأحداث من روايات تاريخية متداولة عن سيرة الإمام أحمد بن سعيد، وقام بمراجعة نصها باحثون في التاريخ العماني. ويتناول مسلسل "الإمام المؤسس أحمد بن سعيد" تفاصيل تأسيس الدولة البوسعيدية والأسس العامة التي ارتكزت عليها، مع تركيز خاص على الجانب السياسي والدفاعي وأصول الحكم. والمسلسل من إخراج حسن حناوي والإشراف الفني للمخرج محمد وقاف، وهو من بطولة نجوم الدراما الإذاعية والتليفزيونية أسعد فضة وعبد الرحمن أبو القاسم وزيناتي قدسية وأميمة الطاهر ورياض نحاس.

ويصاحب المسلسل مسابقة رئيسيّة تهدف إلى تعريف الناس واختبار معلوماتهم عن أحداث وشخصيات الدولة البوسعيدية منذ تأسيسها عام 1774م. وتأتي المسابقة بالتعاون مع وزارة التراث والثقافة ويقدمها يومياً محمد العلوي.

ويأتي العمل ضمن باقة من البرامج التي تبثها الإذاعة في الشهر الفضيل، مثل برنامج "فوانيس الوصال"، و"ميدان نوف"، وبرامج سمعية تحتوي على مواد مرئية تستعرض جوانب الحياة في جبال السلطنة وولاية صور من خلال برنامج "قصص من جبال عمان" من إعداد موزة الخاطرية وبرنامج "قصص من الساحل الصوري" من تصوير وتقديم محمد العلوي ومازن العلي.