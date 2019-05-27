جودة العمل .. سر النجاح

أثبتت المذيعة سها الرقيشية حضورها في رمضان هذا العام ببرنامج "المرسى" على إذاعة سلطنة عمان، ويمكن القول إن الرقيشية استطاعت أن تحجز مكانة لدى المستمعين، فبمجرد أن يغيب صوتها عن الأثير تجد الكل يتساءل أين هي ومتى ستعود مرة أخرى ببرنامج جديد؟!

ولأنَّ الرقيشية تثير اهتمام الكثير من المُستعمين فقد تواجدت هذا العام ببرنامج "المرسى"، البرنامج الذي يمكن القول إنه من البرامج الإذاعية التي لاقت اهتماما واسعا من مختلف شرائح المجتمع، خاصة وأن البرنامج في أساسه يعتمد على طرح مجموعة من الأفكار والمواضيع المنوعة وذلك باستضافة شخصيات عاملة في القطاعات أو لها اختصاصها فيما يتم طرحه، إلى جانب تسليط الضوء على التجارب الشخصية للكثير من الضيوف. البرنامج يتسم بشيء من الألفة، من خلال تواجده خارج الأستوديو، لذلك فهو قريب من المستمع بشكل كبير.

البرنامج الذي تقدمه سها الرقيشية يحقق النجاح ويلقى اهتماما واسعا كونها من الشخصيات المفضلة لدى المستمعين، وهذا ما يجب العمل عليه بجانب جودة العمل، البحث عن مذيع وإعلامي تواجده بالنسبة للمستمع أو المشاهد يشكل فارقاً في نسبة المتابعة ويحقق نجاحا مرضيا لمختلف العاملين عليه، فأي عمل يحتاج أن يُحقق التكامل من خلال روح الفريق العامل فيه ومن خلال الأفكار التي يقدمها والأشخاص الذين يظهرهم ويسلط الضوء على محطات حياتهم المختلفة.