الإمارات تعلن موعد إجازة عيد الفطر

أبوظبي – الوكالات

اعتمد مجلس الوزراء بدولة الإمارات، إجازة عيد الفطر للقطاع الحكومي اعتباراً من يوم الأحد 28 رمضان لعام 1440 هجري، الموافق 2 يونيو 2019، وذلك لمدة أسبوع، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد 9 يونيو 2019.

كما أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، الفترة من 29 رمضان وحتى 3 شوال 1440 إجازة مدفوعة الأجر لجميع العاملين في منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص في الدولة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك في تعميم أصدره وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء في شأن تحديد مناسبات وأيام العطلات الرسمية للعاملين في القطاع الخاص.