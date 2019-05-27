بالفيديو.. أبراج حجرية تغطي أحد شواطئ روسيا الخلابة

ترجمة– رنا عبد الحكيم

أصبحت كيب فيتلينا، أحد أكثر الأماكن السياحية الخلابة في أقصى الشرق الروسي، وباتت معروفة باسم ستونهنج الروسية في السنوات الأخيرة، وذلك بعد أن بدأ بعض الأشخاص في بناء أبراج حجرية على شاطئها الصخري، فهناك المئات من الأبراج ويزداد عددها يوميا.

وفي عام 2015 بدأ تقليد بناء الأبراج عبر تكديس الأحجار من مختلف الأحجام فوق بعضها البعض، عندما قام مجموعة من الناشطين ببناء 155 برج احتفالا بالذكرى السنوية للمدينة. وتسبب انهيار مغارة مجاورة إلى انهيار الأبراج الأصلية والتي يصل ارتفاعها إلى 3.5 متر. لكن السكان والسائحين أخذوا على عاتقهم إعادة بناء تلك الأبراج، واليوم هناك عدة مئات من هذه الأبراج الحجرية وبناؤها تحول إلى خرافة إلى حد ما.

ويقال إن بناء برج حجري في ذلك المكان يجعل الأماني تتحقق، لذلك ليس من المستغرب أن يصبح بناء الأبراج الحجرية تقليدا بين زوار هذا المكان البعيد، وبالنسبة لبعض الأشخاص ما زال الأمر لا يعدو كونه هواية تأملية؛ حيث إن إقامة مثل تلك الأبراج يتطلب الكثير من الصبر والتركيز. وبصرف النظر عن الدوافع المختلفة وراء بناء تلك الأبراج فالمنظر رائع.