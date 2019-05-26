الأحد, 26 مايو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
42 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. شركات ومناقصات
  5. عرض الخبر

تعاون بين "القوى العاملة" و"الغاز المسال" في برنامجي تمويل

الأحد 26 مايو 2019 05:25 م بتوقيت مسقط

تعاون بين "القوى العاملة" و"الغاز المسال" في برنامجي تمويل

 

مسقط -  الرؤية

 

وقع معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة برنامجي تعاون مع المؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال لدعم شراء أجهزة ومعدات للكلية المهنية للعلوم البحرية بالخابورة والكلية المهنية بصلالة. ووقعهما من جانب الشركة خالد بن عبدالله المسن الرئيس التنفيذي للمؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال. ​

ونص برنامج التعاون الأول على تمويل مشروع لتجهيزات سفينة اللبان التابعة للكلية المهنية للعلوم البحرية بالخابورة، فيما جاء برنامج التعاون الثاني لتمويل تجهيز قسم هندسة تقنية السيارات بالكلية المهنية بصلالة. وتأتي هذه المشاريع لتعزز مسيرة العمل الاجتماعي بالسلطنة وترجمة للتعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص في تعزيز ودعم الجهود الحكومية الرامية لتنمية وتطوير العنصر البشري ورفد سوق العمل بالقوى العاملة والوطنية المؤهلة. ​

وقال المهندس حارب بن حارث المحروقي مدير عام التدريب المهني بوزارة القوى العاملة: يأتي توقيع البرنامجين ضمن توجه الوزارة لتفعيل الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص وتفعيل التعاون لدعم العملية التعليمية والتدريبية للكليات المهنية والكليات المهنية للعلوم البحرية والتي ستعمل على إحداث نقلة نوعية في تدريب القوى العاملة الوطنية وتأهيلهم بمهارات تتوافق مع المتطلبات الفنية في سوق العمل. ​

وقال خالد بن عبدالله المسن الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال إنّ برامج التعاون يستهدف تحقيق الهدف الرئيسي الذي تسعى إليه الشركة للمساهمة لتنمية وتطوير أبناء الوطن من خلال توفير الأجهزة والمعدات للكليات المهنية حيث يتصدر دعم قطاع التعليم والتدريب أولوياتنا، وتعتبر هذه المبادرات خطوة نحو تأكيد الجهود التي تقوم بها الشركة لتعزيز وتطوير برامج المسؤولية الاجتماعية لشرائح مختلفة من أبناء هذا الوطن المعطاء حيث تولي الشركة جهودًا جمّة في سبيل تطوير التعليم لجميع فئات المجتمع.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

17 ديسمبر 2016

اتفاقية تمويل بين "النقل والاتصالات" و"الغاز الطبيعي المسال" لتطوير قرى صور

المزيد

27 مايو 2017

توقيع مذكرة تعاون بين "لجنة الشباب"و"الغاز المسال"

المزيد

03 مارس 2019

اتفاقية تعاون بين "شل" و"الغاز المسال" لتعزيز التحول الرقمي

المزيد

24 فبراير 2018

مذكرة تعاون بين "ريادة" و"الغاز المسال" لخدمة "الصغيرة والمتوسطة"

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

فرق الطوارئ في "ديم" تعيد إمدادات المياه إلى شمال وجنوب الشرقية

الاقتصاد - محلي

رئيس "جمعية المحامين" لـ"الرؤية": "فك كربة" تنجح في الإفراج عن 330 معسرًا

المحليات - أخبار

السنيدي يبحث مع ممثلي المجمعات التجارية آليات زيادة الترويج للمنتجات العمانية

الاقتصاد - محلي

مليون دولار استثمار نمو تكميلي لـ"المشرف الإلكتروني" بالتعاون مع "مسرعة الوادي"

الاقتصاد - محلي

بن علوي يناقش في مسقط تطورات المنطقة مع مساعد وزير الخارجية الإيراني

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

"المالية" تحث وحدات التدقيق الداخلي على ممارسة كامل اختصاصاتها وصلاحياتها القانونية

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

خبير فلكي: هذا هو أول أيام عيد الفطر في السلطنة

المحليات - أخبار

الأقدار.. والتقدير

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

بالفيديو.. جلالة السلطان يصدر 4 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

هواوي ترد على "حظر" أندرويد

منوعات - تكنولوجيا

بن علوي يصل إلى إيران

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

قطر تسد فجوة الغاز المسال في الإمارات بعد تعطل خط أنابيب

دولي - اقتصاد

إعلان أسفل الأكثر قراءة