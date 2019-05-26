تعاون بين "القوى العاملة" و"الغاز المسال" في برنامجي تمويل

مسقط - الرؤية

وقع معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة برنامجي تعاون مع المؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال لدعم شراء أجهزة ومعدات للكلية المهنية للعلوم البحرية بالخابورة والكلية المهنية بصلالة. ووقعهما من جانب الشركة خالد بن عبدالله المسن الرئيس التنفيذي للمؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال. ​

ونص برنامج التعاون الأول على تمويل مشروع لتجهيزات سفينة اللبان التابعة للكلية المهنية للعلوم البحرية بالخابورة، فيما جاء برنامج التعاون الثاني لتمويل تجهيز قسم هندسة تقنية السيارات بالكلية المهنية بصلالة. وتأتي هذه المشاريع لتعزز مسيرة العمل الاجتماعي بالسلطنة وترجمة للتعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص في تعزيز ودعم الجهود الحكومية الرامية لتنمية وتطوير العنصر البشري ورفد سوق العمل بالقوى العاملة والوطنية المؤهلة. ​

وقال المهندس حارب بن حارث المحروقي مدير عام التدريب المهني بوزارة القوى العاملة: يأتي توقيع البرنامجين ضمن توجه الوزارة لتفعيل الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص وتفعيل التعاون لدعم العملية التعليمية والتدريبية للكليات المهنية والكليات المهنية للعلوم البحرية والتي ستعمل على إحداث نقلة نوعية في تدريب القوى العاملة الوطنية وتأهيلهم بمهارات تتوافق مع المتطلبات الفنية في سوق العمل. ​

وقال خالد بن عبدالله المسن الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال إنّ برامج التعاون يستهدف تحقيق الهدف الرئيسي الذي تسعى إليه الشركة للمساهمة لتنمية وتطوير أبناء الوطن من خلال توفير الأجهزة والمعدات للكليات المهنية حيث يتصدر دعم قطاع التعليم والتدريب أولوياتنا، وتعتبر هذه المبادرات خطوة نحو تأكيد الجهود التي تقوم بها الشركة لتعزيز وتطوير برامج المسؤولية الاجتماعية لشرائح مختلفة من أبناء هذا الوطن المعطاء حيث تولي الشركة جهودًا جمّة في سبيل تطوير التعليم لجميع فئات المجتمع.