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بالصور.. إصابة 26 معتمرا في حادث تصادم بالسعودية

الأحد 26 مايو 2019 05:12 م بتوقيت مسقط

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الرياض – الوكالات

أفادت وسائل إعلام سعودية بأن 26 معتمرا أصيبوا بإصابات مختلفة تراوحت مابين المتوسطة والبسيطة وذلك إثر تصادم حافلة على طريق مكة المكرمة - المدينة المنورة.

وقالت صحيفة "الرياض" السعودية إن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي في العاصمة المقدسة تلقت بلاغا من غرفة العمليات الموحدة يفيد بسقوط مصابين في حادث سير لحافلة في النورية على طريق مكة - المدينة.

وأضافت أنه وفور تلقي البلاغ توجهت 11 فرقة إسعافية إلى مكان الحادث.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة في العاصمة المقدسة عبد العزيز بادومان، أنه عند وصول أول فرقة إلى الموقع تبين وجود 26 معتمرا مصابا تراوحت إصاباتهم بين المتوسطة والبسيطة.

وأشار عبد العزيز بادومان إلى أنه تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونقل 23 منهم إلى مستشفى الملك عبد العزيز ومستشفى حراء العام.

 

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