تفاصيل اختفاء طيار سعودي في الفلبين

عواصم - الوكالات

نشرت وسائل إعلام سعودية تفاصيل اختفاء الطيار السعودي عبدالله الشريف، بعد تحطم طائرة تدريب، والطائرة هي طراز Beechcraft Baron 55 بمحركين، أقلعت في الثامنة والنصف صباح الجمعة الماضي من مطار مدينة "سان خوسيه"، إلا أنها اختفت عن شاشة الرادار ذلك اليوم، ولم يعد يظهر لها أي أثر بعد أن شوهدت آخر مرة على بعد 25 كيلومتراً جنوب المدينة، وسريعاً بدأت 3 فِرق من القوات الجوية والبحرية الفلبينية وحرس السواحل عمليات بحث مكثفة، كما ضجت مواقع التواصل الفلبينية بهذه الحادثة وسط الفلبين.

وقال السفير السعودي في الفلبين الدكتور عبدالله البصيري، إن السفارة تقوم بكامل واجبها تجاه اختفاء الطيار عبدالله الشريف، ونحن حريصون جداً على بذل كل الجهد والدعم في سبيل الوصول لنتائج إيجابية، فمنذ يوم اختفاء الطيار السعودي ونحن نعمل على قدم وساق مع جميع الأجهزة الأمنية في الفلبين، وتم إصدار بيان أولي من قبل هيئة الطيران المدني في الفلبين، بوجود بعض آثار حطام الطائرة، إلا أننا لم نصدر بياناً حينها رغبةً من شقيق وعائلة عبدالله، التي رأت عدم ذكر ذلك، وتقديراً لمشاعرهم لم نقم بإصدار البيان".